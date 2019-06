NBA – Steve Kerr mette le cose in chiaro | “Cousins? Qui possiamo offrirgli poco | contento

NBA – La gaffe hot di Guillermo : ‘confonde’ three-peat e threesome - la risposta di Steve Kerr è troppo divertente [VIDEO] : Il giornalista Guillermo, del Jymmy Kimmel Live Show, torna alle Finals NBA con le sue interviste divertenti: la gaffe hot nella domanda a Steve Kerr mette in imbarazzo l’allenatore di Golden State che ne esce alla grade Le Finals NBA sono entrate nel vivo e una presenza fissa degli ultimi 10 anni è finalmente tornata sul parquet NBA: no, non stiamo parlando di LeBron James (il grande assente!) ma di Guillermo il simpatico ...

Playoff NBA – Warriors - Steve Kerr fa il punto sulla situazione degli infortunati : Durant out - Cousins recuperabile per le Finals : Steve Kerr fa il punto sulla situazione infortuni in casa Golden State Warriors: Iguodala e Durant out per Gara-1 delle Finals, Cousins può essere recuperato I Golden State Warriors hanno archiviato con qualche giorno d’anticipo, visto il 4-0 ai Blazers, l’accesso alle Finals NBA rispetto alla vincente di Bucks-Raptors. La franchigia della Baia potrà dunque godersi qualche giorno di riposo in più nel quale provare a recuperare ...

NBA – Warriors - Steve Kerr allontana le voci di mercato : “Klay Thompson vuole restare e lo vogliamo anche noi” : Steve Kerr, coach dei Golden State Warriors, allontana le possibili voci di una partenza di Klay Thompson dalla franchigia della Baia In estate i Golden State Warriors potrebbero doversi abituare all’idea di smontare, almeno in parte, la ‘Death Lineup’ che li ha resi imbattibili negli ultimi anni. Dato come molto probabile l’addio di Kevin Durant, con i New York Knicks in pole per il suo arrivo, resta da chiarire la situazione lagata a ...

Playoff NBA – Celtics eliminati - Brad Stevens fa da scudo alla squadra : “è stata tutta colpa mia” : Brad Stevens, coach dei Boston Celtics, fa mea culpa dopo la sconfitta in Gara-5 contro i Milwaukee Bucks che è costata l’eliminazione dai Playoff NBA alla franchigia del Massachusetts Gara-5 della semifinale di Conference fra Bucks e Celtics ha regalato il primo verdetto dei Playoff NBA 2019: Milwaukee è la prima finalista ad Est. Dopo aver perso Gara-1, la squadra guidata da Giannis Antetokounmpo ha messo in fila un poker di vittorie ...

Playoff NBA - Steve Kerr cita Jurgen Klopp : 'Siamo stati dei f...i giganti' : Una delle più importanti della storia di quello sport. E dopo la partita il loro allenatore, Jurgen Klopp, ha sottolineato come i ragazzini di Liverpool, i tifosi più giovani della squadra ...

Playoff NBA – Steve Kerr esalta Kevin Durant : “giocatore più talentuoso al mondo - mi ricorda un certo Michael…” : Dopo la strepitosa prestazione in Gara-1 della semifinale di Conference contro gli Houston Rockets, Steve Kerr ha elogiato le qualità di Kevin Durant paragonandolo a Michael Jordan Kevin Durant l’ha fatto ancora. Dopo aver firmato 50 punti nella decisiva vittoria contro i Clippers in Gara-6, la stella dei Golden State Warriors ha chiuso Gara-1 della semifinale di Conference contro Houston con 35 punti e 5 rimbalzi, regalando una ...