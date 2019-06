Il cane dei Faraoni d’Egitto esiste davvero

Malore in montagna : il cane non lo abbandona per un istante fino all'arrivo dei soccorsi : Un alpinista è stato colto da un Malore in quota, nella zona dell'Unghiasse, una montagna delle Alpi di Lanzo e dell'Alta...

Uno dei più grandi mercati di carne di cane della Corea del Sud sarà convertito in un parco : Uno dei più grandi mercati di carne di cane della Corea del Sud finalmente sarà chiuso. Le autorità locali hanno raggiunto un accordo con tutti e 19 i venditori del Gupo Livestock Market di Busan per far cessare la loro attività e dato via libera alle associazioni animaliste di portare in salvo i cani tenuti nelle gabbie per essere macellati su ord...

Boxe - Gennady Golovkin stellare : gancio da urlo e Rolls va ko! Ora il terzo match con canelo per il Mondiale dei medi : Gennady Golovkin non fa sconti, si conferma ancora una volta come uno dei pugili più forti della storia contemporanea e sconfigge Steve Rolls per ko: il kazako ha mandato al tappeto il canadese nella parte finale del quarto round, ha risolto l’incontro con un sontuoso gancio sinistro al volto che ha fatto traballare il suo avversario e poi lo ha messo alle corde chiudendo definitivamente la contesa con un altro gancio sinistro al mento. Il ...

Vaticano - la vita del cardinal canestri è l’album dei ricordi della Chiesa nel Novecento : “Quella cardinalizia è certamente una dignità, ma non è onorifica. Lo dice già il nome – ‘cardinale’ – che evoca il ‘cardine’; dunque non qualcosa di accessorio, di decorativo, che faccia pensare a una onorificenza, ma un perno, un punto di appoggio e di movimento essenziale per la vita della comunità. Voi siete ‘cardini’ e siete incardinati nella Chiesa di Roma, che ‘presiede alla comunione universale della carità’”. Così, nel ...

Addio a Ruben - cane pompiere simbolo dei Vigili del Fuoco di Milano : Addio a Ruben, cane pompiere simbolo dei Vigili del Fuoco di Milano Il labrador è morto all'età di 14 anni. Era considerato un "collega" dei Vigili e parte della comunità del quartiere della città meneghina. Sui social: "Amico fedele di tutti i pompieri e del vicinato. Ciao cagnone" Parole ...

Addio a Ruben - cane pompiere simbolo dei Vigili del Fuoco di Milano : Addio a Ruben, cane pompiere simbolo dei Vigili del Fuoco di Milano Il labrador è morto all'età di 14 anni. Era considerato un "collega" dei Vigili e parte della comunità del quartiere della città meneghina. Sui social: "Amico fedele di tutti i pompieri e del vicinato. Ciao cagnone" Parole ...

Addio al cane Ruben - mascotte dei vigili del fuoco di Milano : Il cane RubenIl cane RubenIl cane RubenIl cane RubenIl cane Ruben«Dopo 14 anni di onorato servizio presso il distaccamento di via Sardegna, oggi ci ha lasciato il ns Ruben. Amico fedele di tutti i pompieri e del vicinato. Ciao CAGNONE ❤️». Il messaggio è sulla Pagina Facebook del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Milano con accanto la foto di un cane, un labrador dal muso dolce con un fazzoletto rosso al collo. Non è la ...

Andy Ruiz jr. - chi è il pugile di origini messicane che ha mandato k.o. Joshua prendendosi il titolo dei pesi massimi : Ha iniziato a “tirare” a 10 anni ed è stato a lungo uno dei più forti pugili a livello dilettantistico. Poi il passaggio tra i “pro” e la sorpresa della notte tra sabato e domenica al Madison Square Garden di New York, quando lui – basso, tarchiato, rientrato con difficoltà nei limiti di peso – ha vinto il titolo mondiale dei pesi massimi per k.o. tecnico contro Anthony Joshua, il pluridetentore di cinture. ...

Dog sitter nuda e col fidanzato in casa dei proprietari del cane. La ragazza : «Sapevo delle telecamere - faceva caldo» : «Se ero al corrente delle telecamere? Sì certo. Ero nuda? faceva caldo, ma non ho fatto sesso col mio fidanzato». Così in un’intervista rilasciata all’Abc una dog sitter californiana dice la sua dopo le immagini che l’hanno immortalata all’interno della casa dei proprietari del cane con il fidanzato e nuda che passeggiava in salotto. La ragazza di 26 anni, Casey Brengle, è stata contattata attraverso la piattaforma Wag, ...

“Sitz - in piedi” : così Bruno - il cane dei Carabinieri - impara a fare il “saluto militare”. Il video dell’addestramento : “Sitz… in piedi”. I Carabinieri hanno diffuso sui loro canali social il video dell’addestramento di un cucciolo di pastore tedesco, Bruno. Nel breve filmato dell’esercitazione il cane impara insieme al suo addestratore a fare l’equivalente ‘canino’ del “saluto militare” sull’attenti L'articolo “Sitz, in piedi”: così Bruno, il cane dei Carabinieri, impara a fare il ...

Pet therapy : in Canada il cane Murphy addestrato per ridurre l'angoscia dei pazienti : La rivista Patient Experience Journal ha pubblicato uno studio condotto presso il Royal University Hospital di Saskatoon, nella provincia dello Saskatchewan. Lo studio della professoressa Dell e del suo team aveva lo scopo di introdurre un cane all’interno delle mura ospedaliere al fine di ridurre l’angoscia dei pazienti. Il cane che è stato addestrato per essere un animale da pet therapy si chiama Murphy, uno Springer Spaniel. Ha quattro anni ...

Savona - morto Giampaolo Rebella - il 55enne azzannato dal cane corso dei vicini : Purtroppo Giampaolo Rebella, l'uomo di 55 anni azzannato a San Giovanni Stella (Savona) martedì scorso dal cane dei suoi stessi vicini, non ce l'ha fatta. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale il soggetto è spirato ieri all'ospedale San Martino di Genova, dove si trovava ricoverato in condizioni che fin da subito erano apparse disperate. I sanitari liguri hanno davvero fatto di tutto per potergli salvare la vita, ma non c'è stato ...

Boxe - canelo Alvarez batte Jacobs sul filo di lana : Campione del Mondo WBA - WBC - IBF dei pesi medi : Canelo Alvarez ha sconfitto Daniel Jacobs con verdetto unanime (115-113, 115-113, 116-112) e si è così laureato Campione del Mondo dei pesi medi per le single WBA, WBC, IBF. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas (USA) è andato in scena un incontro davvero equilibratissimo, appassionante e avvincente: le attese della vigilia sono state soddisfatte, i due contendenti si sono sfidati alla pari e hanno dato vita a un match di grande intensità che si è ...

Muore dopo essere stato azzannato dal cane dei vicini : la Procura apre un fascicolo per omicidio colposo : La Procura di Savona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in merito al dramma avvenuto a Stella lo scorso martedì 30 marzo. Giampaolo Rebella, lavoratore Ata di 54 anni tornato a casa dopo una ...