Gazzetta | De Laurentiis non ha fretta per Manolas A luglio scade la clausola

Gazzetta : De Laurentiis cambia strategia di mercato. Per vincere servono i campioni : Dopo le smentite arrivate ieri circa la possibilità che Lukaku diventi un calciatore del Napoli, la Gazzetta torna a parlarne oggi. Raccontando di un incontro tra Giuntoli e un rappresentante della P&P Sports, società che cura gli interessi del calciatore, per essere sicuri che il Napoli sarà preso in considerazione nel caso in cui il Manchester metta sul mercato il suo attaccante. Il ds sarebbe infatti pronto a partire con un offerta di 70 ...

Napoli su Lukaku - Gazzetta : “De Laurentiis cambia strategia per accontentare Ancelotti” : Napoli su Lukaku, Gazzetta: “De Laurentiis cambia strategia per accontentare Ancelotti” Napoli su Lukaku, Gazzetta: “De Laurentiis cambia strategia per accontentare Ancelotti”. Prosegue senza soste il casting per quello che sarà un colpo di alto profilo per l’ attacco azzurro. Nei giorni scorsi rumors e indiscrezioni si sono susseguite ad un ritmo davvero incessante. E così, dopo Rodrigo del Valencia, Duvan ...

Gazzetta – De Laurentiis non vende il Napoli : per due aspetti non ci sono le condizioni : Gazzetta – De Laurentiis non vende il Napoli: De Laurentiis non vende il Napoli. La voci e rumors filtrate nelle scorse settimane vengono smentite da un semplice calcolo, nonostante l’ indiscrezione che avrebbe fatto drizzare le orecche agli investitori in giro per il mondo. De Laurentiis non vende il Napoli. Nei giorni scorsi si era parlato di una cessione del Napoli per concentrarsi sul Bari. Ma, come detto, ci sono alcuni ...

La Gazzetta : “De Laurentiis voleva esonerare Ancelotti” : La Gazzetta dello Sport, questa mattina, offre la sua spiegazione del chiacchiericcio che da qualche giorno gira attorno alla panchina del Napoli. Spiega, prova a spiegare, la frase di Ancelotti, la rivelazione dell’allenatore a proposito della clausola che il Napoli può esercitare fino a fine maggio per proseguire con il tecnico emiliano. Nessuno sapeva di questa clausola, ne ha parlato Ancelotti in conferenza stampa. E soprattutto il ...