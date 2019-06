Gaffe per Giulia De Lellis | Sapete tutti dove sono nata

Iva Zanicchi fa una Gaffe a Io e Te : “A Sanremo persi una pa**a” : Io e te, Iva Zanicchi racconta un aneddoto su Sanremo e fa una gaffe Prima puntata di Io e te, il programma condotto da Pierluigi Diaco con la partecipazione di Valeria Graci e la grande Sandra Milo che terrà compagnia ai telespettatori per tutta l’estate dalle 14.00 su Rai1. Ospite di questo episodio pilota è stata Iva Zanicchi che ha ripercorso la sua grande carriera quando la Rai era grande e faceva scuola a tutti gli addetti ai ...

Ballata per Genova - la Clerici brilla in tv. Arisa incanta (ma fa una Gaffe) : Annunciata sulla Rai da qualche settimana, nella serata del 14 Giugno è andata in onda la Ballata per Genova, il concerto di beneficenza con cui la nazione si è stretta intorno al capoluogo ligure, per contribuire alla ricostruzione della zona in cui, dieci mesi fa, crollò il Ponte Morandi. Chiamati a raccolta i più famosi e i più grandi tra i musicisti genovesi contemporanei, la serata è stata presentata da Amadeus e Antonella Clerici, con la ...

U&D - Gaffe per Tina Cipollari : la donna inciampa e quasi cade in diretta : Oggi è appena andata in onda la prima delle tre dirette di Uomini e Donne. In questa occasione, il pubblico da casa ha assistito alla scelta della tronista Angela Nasti. La ragazza ha scelto Alessio, il quale le ha risposto in modo affermativo. I due, quindi, si sono lasciati coccolare da una pioggia di petali rossi. Come era stato già preannunciato, le tre scelte sono tutte in onda in diretta. Questa è stata la decisione di Maria De Filippi e ...

Partita del Cuore – Chiellini tra futuro e Gaffe : “spero che Allegri perda oggi! Ah è allenatore della mia squadra?” [VIDEO] : Giorgio Chiellini, il futuro allenatore della Juventus e la gaffe prima di scendere in campo allo Stadium per la Partita del Cuore E’ andata in scena ieri la Partita del Cuore 2019: all’Allianz Stadium Cristiano Ronaldo e Vettel hanno sfidato Chiellini, Buffon e la nazionale cantanti. La sfida sarà trasmessa questa sera sulle reti Rai, ma sui social è già stato svelata qualche simpatica scenetta. Marco ...

Non è l'Arena - Gaffe di Vladimir Luxuria : "Quel rompica***" - a chi manda per errore un sms di insulti : Al centro del dibattito, nello studio di Massimo Giletti a Non è l'Arena nella puntata di domenica 19 maggio, ci sono le gaffe, gli scivoloni, le figuracce. E a raccontare la sua, ecco Vladimir Luxuria. "Una volta l'ho fatta. È stato quello che Freud chiamerebbe lapsus calami, di scrittura digitale.

Morgan - The Voice : la Gaffe su Loredana Bertè - i fan non perdonano : Morgan: a The Voice scatta la gaffe su Loredana Bertè. I fan non perdonano e si riversano sui social: “Ma cosa dici?” Morgan ‘scivola’ su una buccia di banana e la gaffe è servita. Durante la penultima puntata delle blind audition di The Voice of Italy, il coach è incappato in un piccolo ‘malinteso’ con […] L'articolo Morgan, The Voice: la gaffe su Loredana Bertè, i fan non perdonano proviene da Gossip e ...

GF 16 accusato di truccare il televoto - il web nota la Gaffe sulle percentuali di Mila : Ieri sera è andata in onda una nuova e sfavillante puntata del Grande Fratello 16. La puntata è stata ricca di avvenimenti e colpi di scena. Anche il finale non ha risparmiato il botto decisivo. In occasione dell'eliminazione della modella Mila Suarez, infatti, il pubblico da casa si è subito reso conto in una gaffe relativa al televoto, per questo il GF è stato accusato di truccare i risultati delle percentuali. Allo spareggio erano finite Mila ...

Crozza prende in giro la Raggi per foto della metro di Roma ma commette una Gaffe nella Gaffe : “Roma è una città complicata. I 5 stelle ce la devono mettere tutta per farla sembrare una città normale”. Maurizio Crozza, nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza, ha preso in giro una gaffe del consigliere comunale del M5s Nello Angelucci. Il pentastellato aveva postato su Facebook una foto della riapertura della stazione della metropolitana Spagna, a Roma. Peccato che la foto fosse di una stazione metro di Milano. ...

La Gaffe del Ministero : la sua app per trovare lavoro non funziona neanche : Fabio Franchini Il Ministero del lavoro ha lanciato un'applicazione per permettere alle aziende di ricercare prestazioni di lavoro a chiamata, che però non si riesce a scaricare dagli store Si chiama "lavoro Intermittente" ed è l'app che il Ministero del lavoro ha partorito per andare incontro ai disoccupati e alle aziende, che, almeno in teoria, dovrebbero riuscire grazie alla piattaforma stessa a trovare prestazioni di lavoro a ...

Ma qual Gaffe? Per una volta ha ragione la D’Amico : Ilaria D’Amico di nuovo sotto i riflettori dell’attacco mediatico per un’uscita poco felice nel pre-partita di Barcellona-Liverpool di ieri. A proposito di Casillas, infatti, ha rassicurato sulle condizioni del calciatore, già fuori pericolo, ed ha tenuto a precisare: “E poi era un infarto al miocardio, per cui una di quelle parti dove se proprio deve succederti qualcosa è meglio che succede al miocardio”. Oggi in tanti riprendono la sua ...

Tiberio Timperi fa una Gaffe : Francesca Fialdini lo corregge : La vita in diretta: Tiberio Timperi commette una gaffe. La reazione di Francesca Fialdini Piccola dimenticanza da parte del conduttore de La vita in diretta, Tiberio Timperi, alla fine della puntata di oggi. Con Francesca Fialdini, Tiberio ha infatti salutato il pubblico ma, nel momento in cui la collega ha dato appuntamento ai telespettatori per giovedì, ha asserito: “Ah già! Perchè domani non ci saremo…”. Francesca Fialdini ...

"Sto perdendo le po...e". La Gaffe hot della Lamborghini in diretta : Elettra Lamborghini, la bella ereditiera autrice del singolo Pem Pem, è ritornata alla ribalta e agli onori delle cronache grazie alla sua partecipazione come giudice al programma The Voice of Italy diretto quest'anno da Simona Ventura e che vede in veste di giudici oltre alla Ventura e alla Lamborghini anche Gigi D'Alessio, Morgan e Gue Pequeno.Elettra Lamborghini : il raptus dell'ereditiera immortalato da StrisciaElettra Lamborghini non passa ...

Matrix - clamorosa Gaffe nello spot del programma di Nicola Porro : 'Interviste ai leader in corsa per...' : Anche i migliori... sbagliano. Succosa gaffe alla ripartenza di Matrix , il talk-show condotto da Nicola Porro su Canale 5. Il ritorno, in verità, è previsto per il prossimo 30 aprile, ma già si ...