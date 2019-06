Di Maio | Spread alto? Colpa del pregiudizio nei nostri confronti

Lunga telefonata Di Maio-Salvini "Clima positivo". Spread in ribasso : Si diradano le nubi sopra il cielo del governo. In mattinata c'è stata una "Lunga e cordiale" telefonata tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Fonti di entrambi i partiti confermano il colloquio e definiscono il clima tra i due vicepremier "positivo". E mentre... Segui su affaritaliani.it

Il governo teme tangentopoli e spread - cresce scontro Salvini-Di Maio : Al di la' dell'incomunicabilita' tra i vicepremier e degli scontri sui provvedimenti, nel governo e' scattato l'allarme per lo spread e per le inchieste giudiziarie. Non e' solo questione di campagna elettorale, a palazzo Chigi l'auspicio e' che dopo il 26 maggio possa ritornare uno spirito di collaborazione nell'esecutivo e nella maggioranza per portare avanti il lavoro compiuto finora. La convinzione nella sede del governo e' che non ci siano ...

Salvini : se necessario sforiamo il 3%. Di Maio : basta sparate Spread a 289 : «Si deve, non solo si può», sforare il 3% nel rapporto deficit-Pil, dice Matteo Salvini. «Sei un irresponsabile, occorre dialogare con la Commissione», la replica di...

Conti pubblici - Di Maio a Salvini : “Voglio aumento dei salari non dello spread. La Lega dia risposte” : “Ogni giorno leggo esponenti della Lega che dichiarano che cadrà il governo. Per me questo governo deve andare avanti, dobbiamo Continuare per cambiare. So che ci sono tante fibrillazioni per lo spread e le dichiarazioni del leader della Lega sul 3%: io voglio far aumentare il salario degli italiani non lo spread, e su questo aspetto risposte dalla Lega”. Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio parlando con la stampa ad Ascoli ...

Salvini : se necessario sforiamo il 3%. Di Maio : basta sparate Spread a 289 : «Si deve, non solo si può», sforare il 3% nel rapporto deficit-Pil, dice Matteo Salvini. «Sei un irresponsabile, occorre dialogare con la Commissione», la replica di...

Salvini : se necessario sforiamo il 3%. Di Maio : basta sparate Spread a 280 : «Si deve, non solo si può», sforare il 3% nel rapporto deficit-Pil, dice Matteo Salvini. «Sei un irresponsabile, occorre dialogare con la Commissione», la replica di...

Scontro Di Maio-Salvini sul 3% - scoppia “caso vertice”. E lo spread supera 280 : Nuovo giorno nuove tensioni tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. In un botta e risposta a distanza che ormai e' diventato un appuntamento quotidiano, i due vicepremier se le 'suonano' sul tetto del 3%, che per Salvini puo' essere superato senza problemi, mentre Di Maio innalza un muro e avverte sul rischio spread. "E' un dovere superare i vincoli europei, non solo il 3% di rapporto deficit Pil ma anche infrangere il 130-140% di debito", e' la ...

Lega e M5s litigano anche sul deficit/Pil Salvini : "Sforare il 3%? Si può e si deve"Di Maio : "Basta sparate - lo spread sale" : Il leader del Carroccio: "Flat Tax, autonomia, sicurezza: dicono sempre no". Il capo del M5s: "Non è vero, è lui che ha preso troppo sul personale il caso Siri". Marcucci (Pd): "D'accordo con Di Maio, niente alleanze con lui"

Matteo Salvini : “Si deve sforare tetto 3% deficit”. Di Maio : “Irresponsabile - fa salire spread” : Nuovo scontro nel governo tra Lega e Movimento 5 Stelle. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sostiene che il tetto del 3% nel rapporto tra deficit e Pil non solo si può, ma "si deve" sforare. Lo accusa di essere "irresponsabile" il ministro del Lavoro Luigi Di Maio: "Fa aumentare lo spread". Che chiude a 280 punti base.Continua a leggere

Luigi Di Maio insulta Matteo Salvini per 4 punti di spread : "Basta sparate irresponsabili" : L'ultima frontiera dello scontro? Lo spread. Già, perché un sempre più improbabile Luigi Di Maio, sempre più ossessionato da Matteo Salvini, ora si scaglia contro il leader della Lega anche sui temi economici. Il punto è che in vista delle elezioni Europee del 26 maggio il vicepremier del Carroccio