Un ventenne olandese è stato ucciso con una coltellata alla schiena nel Comasco

(Di lunedì 17 giugno 2019) Unaccoltellatoed è morto poco dopo essereportato nell'ospedale di Como. Il giovane, secondo quanto èricostruito, ècolpito durante una lite scoppiata per futili motivi nella tarda serata di domenica mentre era in corso la festa del paese a Veniano (Como). Secondo quanto riporta il Giornale di Como, sarebbeaccoltellato proprio nel parco del Municipio dove era in corso la 31esima edizione del Giugno Venianese.