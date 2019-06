(Di lunedì 17 giugno 2019) La vittima dell'incidente stradale è il 19enneCascione che lascia una compagna e un figlioletto di pochi mesi. La tragedia a pochi metri siderurgico ArcelorMittal ex Ilvail ragazzo si stava recando alin una ditta che fa parte proprio dell'indotto dell’impianto tarantino. A scontrarsi sono stati un'e unbus di linea dell'azienda Ctp (Consorzio trasporti pubblici). Si è trattato di uno schiantoche non ha lasciato scampo all'uomo al volante dell'utilitaria, una vecchia fiat punto. Solo dinvece per l'bus il cui conducente non ha riportato ferite.