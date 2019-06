Milan | Berlusconi e i suoi consigli | “Giampaolo è arrivato grazie a me Conte? Lo avrei

Berlusconi a 360° - da Conte a Giampaolo - da Totti ad Allegri : “Il Milan ha scelto l’allenatore anche grazie ai miei consigli” : L’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, a margine della presentazione del nuovo libro di Arrigo Sacchi, ha detto la sua su vari argomenti, a partire dall’addio di Totti alla Roma: “Non posso entrare in casa d’altri e non conosco abbastanza la situazione Totti-Roma e Roma-Totti per poter dare qualunque giudizio”. Berlusconi ha parlato anche di Giampaolo, facendo però riferimento ad un altro allenatore che ...

Milano - nel 2018 Berlusconi ha aiutato Marco Columbro in difficoltà comprando la sua villa : L'ex premier Silvio Berlusconi è corso in aiuto di un suo vecchio amico. Secondo Fosca Bincher, giornalista de Il Tempo, tramite la Dueville di Segrate, una sua società immobiliare, il leader di Forza Italia ha acquisito nel 2018 la villa unifamiliare a tre piani di Marco Columbro. L'attore e conduttore molto celebre negli anni '90 per essere stato volto di punta di programmi Mediaset, ha avuto rivolgimenti di sorte per problemi di salute: nel ...

Milano - Silvio Berlusconi al seggio : “Sono un sentimentale - voto dove venivo sempre con la mia mammina” : “Sono venuto qui perché qui sono venuto per tanti anni con la mia mammina, sono un sentimentale”. Così il presidente di Forza Italia e candidato alle Europee Silvio Berlusconi al seggio di via Scrosati a Milano. “Un candidato può scegliere dove andare a votare e io ho scelto il ricordo”, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti che gli hanno sottolineato che non era iscritto a quel seggio. ...

Milan - 30 anni dalla prima Coppa dei Campioni di Berlusconi : lo speciale Mediaset : La presidenza di Silvio Berlusconi al Milan è stata certamente una delle più vincenti della storia e anche ora che il momento che vive la squadra non è dei migliori non può che essere piacevole pensare a quel periodo. Indimenticabile quanto accaduto il 24 maggio 1989 a Barcellona: al Camp Nou si è giocata la […] L'articolo Milan, 30 anni dalla prima Coppa dei Campioni di Berlusconi: lo speciale Mediaset è stato realizzato da Calcio e ...

Berlusconi : «Non riesco più a guardare le partite del Milan» : «Il calcio di oggi non mi appassiona più, c’è troppo agonismo, troppa violenza, troppi stranieri dai nomi impronunciabili, troppe barbe incolte, troppi orecchini e troppi tatuaggi…». E’ quanto affermato dall’ex presidente del Milan, oggi patron del Monza, Silvio Berlusconi, intervistato da Corriere Tv. Berlusconi è poi tornato a criticare il modo in cui l’attuale allenatore rossonero, Gennaro […] L'articolo ...

Berlusconi : “non riesco più a guardare le partite del Milan” - poi chiama Sacchi al Monza : “Il calcio di oggi non mi appassiona piu’, c’e’ troppo agonismo, troppa violenza, troppi stranieri dai nomi impronunciabili, troppe barbe incolte, troppi orecchini e troppi tatuaggi…”. Sono le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, su Corriere Tv. Sulle voci di conferma di Gattuso: “Passiamo alla prossima domanda. Io ho detto piu’ volte che non sono assolutamente ...

Milan - Berlusconi : “sono il presidente che ha vinto di più nella storia” : Il Milan “e’ stata la squadra piu’ forte, io sono il presidente di club che ha vinto di piu’ nella storia”. Sono le dichiarazioni del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, ospite a Porta a Porta su Rai1 assieme all’ex allenatore Arrigo Sacchi. Il leader di Forza Italia ha scelto Arrigo Sacchi come suo ‘testimonial’ nel salotto di Bruno Vespa. “Berlusconi come presidente del ...

Berlusconi : “Il Milan gioca con un modulo diverso da quando vincevamo. E sul futuro allenatore…” : Silvio Berlusconi a ‘L’Aria che tira‘ ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro allenatore che vorrebbe vedere al Milan: “Mi astengo da dare indicazioni, che potrebbero suscitare inconvenienti”. “Vedo il mio Milan, e tante volte l’ho fatto notare, che gioca con un modulo diverso da quello che ha permesso in 30 anni di diventare il presidente di club calcistico che ha più vinto nella storia del ...

Milan - che picconata di Silvio Berlusconi : fischiano le orecchie di Gattuso : L’ex presidente del Milan ha lanciato una frecciata a Gattuso, criticando il modulo utilizzato dall’allenatore rossonero Gattuso, Conte, Di Francesco e Sarri. Chi vorrebbe da tifoso al Milan? “Mi astengo da dare indicazioni, che potrebbero suscitare inconvenienti”, taglia corto Silvio Berlusconi a ‘L’Aria che tira’. Spada/LaPresse Il Cavaliere poi però si lascia andare ad una velenosa frecciata: ...

Milan - un mese di astinenza per lo Scudetto 1988! Sacchi svela : “Gullit disse a Berlusconi : ‘io senza sesso non riesco a correre'” : Ospite a ‘Che tempo che fa’, Arrigo Sacchi ha raccontanto un simpatico retroscena sullo Scudetto 1988 del Milan: Berlusconi chiese alla squadra 1 mese di astinenza sessuale, Gullit protestò a gran voce Ciò che accade nello spogliatoio resta nello spogliatoio. Questa è una legge non scritta del calcio: mantenere il massimo riserbo su quanto accade nello spogliatoio, almeno per diversi anni. Poi col tempo qualche simpatico ...

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano : Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dove il 30 aprile era stato ricoverato e operato per un’occlusione intestinale. All’uscita dall’ospedale il leader di Forza Italia ha detto di stare bene e di avere intenzione di partecipare

Silvio Berlusconi - oggi le dimissioni dal San Raffaele di Milano dopo l'operazione : A sei giorni dal ricovero arriva il giorno delle dimissioni per Silvio Berlusconi, che martedì scorso era stato portato in ambulanza all'ospedale San Raffaele di Milano e lì operato lo stesso giorno ...

Milano - Berlusconi domenica torna a casa : "Pronto a campagna elettorale" : Milano, 2 maggio 2019 - Sta procedendo "in modo ottimale" il decorso post operatorio di Silvio Berlusconi , ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, dopo l'operazione di martedì per risolvere ...

Milano - Berlusconi operato al San Raffaele : "Condizioni stabili - notte tranquilla" : Milano, 1 maggio 2019 - Ha trascorso una notte tranquilla all' ospedale San Raffaele di Milano , dove è stato operato per un'occlusione intestinale, e sono stabili i parametri clinici di Silvio ...