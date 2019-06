lastampa

(Di lunedì 17 giugno 2019) Meglio mettersi comodi,il. La mossa spiazzante cheAndreadopo aver congedato Massimiliano Allegri, proprio un mese fa usciva il comunicato del club che confermava le voci di inizio maggio del suo addio anticipato, si conclude in una calda domenica di giugno con la (quasi) contemporanea pubblicazione sui s...

GoalItalia : Inizia una nuova era alla Juventus: Maurizio #Sarri al comando ???? - fadebellis : RT @F_Genna88: Un grande in bocca al lupo per Maurizio #Sarri, inizia un'avventura fondamentale per la sua carriera e davvero affascinante.… - LaStampa : Inizia il Maurizio Sarri Show: alla Juve la scossa che Agnelli voleva, sarà una rivoluzione di gioco… -