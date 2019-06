Elezioni Sardegna | in principio erano tutti contro Berlusconi Ma ora l’antisalvinismo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019) Per più di 20 anni una parte di Italia, e di, si è compattata nell’antismo. Piuttosto che discutere di lavoro, economia, diritti, pace, Europa e tante belle cose, ci si è uniti sull’opposizione a Silvio. Il modello di società imposto dano, quello non è mai stato in discussione. La corruzione e la casta, i privilegi della politica e il taglio delle pensioni basse, l’eliminazione dell’articolo 18 e l’espansione della precarietà, la guerra umanitaria e l’Europa liberista, tutto questo è passato in secondo piano. Bisognava #battereledestre. Solo che poi le destre sono diventate due: unaana ei diritti civili, l’altra liberista, europeista e disposta a dare qualcosa sui diritti civili. Il popolo, coi suoi bisogni, è scomparso. Poi è arrivato Matteo Salvini. In intere zone d’Italia, in quartieri popolari e residenziali fuori dalle ...

