Donna | meridionale | laurea in giurisprudenza Ecco l' identikit del candidato Navigator

(Di lunedì 17 giugno 2019) Donne del sud,te in, tra i 30 e i 40 anni. I candidati medi per la selezione dei 2.980, che si svolgeranno alla Fiera di Roma dal 18 al 20 giugno, rispondono a questa. Il monitoraggio delle candidature effettuato da Anpal Servizi, parla di 53.907 ammessi. Il 73% degli ammessi è di genere femminile e per lo più proviene dal sud del Paese. Il 31% èto in. Le donne ammesse al test sono un totale di 39.528, dal Sud arrivano in 29.193 per la gran parte da Campania (9.420), Sicilia (8.580) e Puglia (4.960), prevalentemente con lauree in(16.953), psicologia (12.080) e scienze economico-aziendali (7.242).In Campania e Sicilia c’è anche il maggior fabbisogno di, rispettivamente 471 e 429, con la sola provincia di Napoli che ne prevede 274. Mentre a Palermo e Catania le ...

