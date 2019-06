Cagliari | il centrosinistra chiede il riconteggio | «80 voti per il ballottaggio e 1 300

Amministrative in Sardegna - Cagliari e Alghero al centrodestra. Centrosinistra chiede riconteggio : Il centrodestra avanza ancora in Sardegna e dopo otto anni riconquista Cagliari, citta' andata anticipatamente alle urne per la scelta dell'ex sindaco Massimo Zedda, sconfitto alle regionali dalla Lega-Psd'Az di Christian Solinas, di optare per il seggio in Consiglio regionale. Il centrodestra strappa anche il governo di Alghero al Centrosinistra, che invece conquista Sinnai, altro Comune dell'area metropolitana di Cagliari con oltre 15mila ...

Elezioni Cagliari - Ghirra (centrosinistra) chiede il riconteggio : “Con 80 voti in meno al centrodestra si va al ballotaggio” : La candidata del centrosinistra Francesca Ghirra chiede il riconteggio delle schede a Cagliari: battuta alle Elezioni comunali dal candidato del centrodestra Paolo Truzzu, poco prima della conferenza stampa ha annunciato la sua decisione: “Ci sono ottanta voti per il ballottaggio. Serve prudenza per valutare cosa succederà nei prossimi giorni: ci sono milletrecento schede nulle e oltre venti contestate”. Truzzu, consigliere regionale ...

Sardegna - il flop del Pd (e del centrosinistra) che perde voti e Cagliari : Pina Francone Dopo otto anni, il centrodestra riconquista il capoluogo di regione per un pugno di voti. La scelta sbagliata di Zedda condanna i dem Ha lasciato la fascia tricolore da sindaco di Cagliari per correre alla guida della regione Sardegna e ha perso (sconfitto dal candidato del centrodestra Christian Solinas) due volte, perché il capoluogo sardo, oggi, ha un nuovo primo cittadino di Fratelli d'Italia, Paolo Truzzu. Insomma, ...

Elezioni in Sardegna - centrodestra verso la vittoria a Cagliari. Centrosinistra in testa a Sassari : Ci sono almeno tre buoni motivi per osservare con una certa attenzione i risultati delle Elezioni amministrative della Sardegna. Visto da Roma il voto isolano aveva il valore di un tentativo di ripartenza per il Pd di Zingaretti e l’importanza di una prova di tenuta per il centrodestra sempre più a trazione leghista. Aveva un certo peso anche per i...

Cagliari - il centrodestra avanti. A Sassari in testa il centrosinistra. Male il M5S I dati dei Comuni|Cagliari|Sassari : Partecipazione giù di sette punti rispetto al 2016. In lizza solo i candidato di centrodestra e centrosinistra dopo il forfait del M5S. Chiamati alle urne in 400.000