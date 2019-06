Pesaro | pusher straniero prende a bottigliate clienti morosi

ilgiornale

(Di domenica 16 giugno 2019) Salvatore Di Stefano Soltanto l'arrivo di una volante della polizia ha fermato la violenta lite, colche è fuggito a gambe levate. I duesono stati condotti in ospedale e medicati Una lite violentissima quella che si è consumata in pieno giorno aieri pomeriggio fra 3 giovanissimi, undi colore e due suoi. Lo racconta il Resto del Carlino. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti la coppia di, formata da un altro giovane di colore e da un'italiana, risultava morosa da diverso tempo nei confronti dello spacciatore. Quest'ultimo ieri, di fronte all'ennesimo mancato pagamento, ha tentato di derubare il cliente del suo telefono cellulare a mò di pegno per incentivarlo a pagare. Il tentativo fallito ha così dato il via alla furibonda lite fra i 3, degenerata al punto che il, afferrando una bottiglia di vetro, ha tentato di ...

francobus100 : Sgominata banda di pusher albanesi: in casa mezza tonnellata di marijuana -