Maestro di libertà non scelse mai la strada più facile

(Di domenica 16 giugno 2019) Vittorio Macioce Una vita dedicata all'arte e alla lotta ai pregiudizi di sinistra Era d'aprile, due mesi e nove giorni fa. Il corpo stanco sulla sedia a rotelle, con il Senato che sembra un teatro, le mani si muovono a fatica e la voce non c'è più, solo gli occhi spaziano: vivi, curiosi, commossi. L'applauso è lungo e lui quasi non ci crede e un po' ne ha paura, perché il suo animo irrequieto sta trovando pace. Ha novantasei anni e sorella morte lo sta aspettando. L'appuntamento è per il 15 di giugno. Non c'è stato modo di rinviarlo. Franco Zeffirelli non amava scendere a patti con la sorte, perché il destino se lo è disegnato da solo, camminando controvento, come figlio di nessuno, randagio, fuori dal branco. È l'avventura di chi nasce senza schiatta e ogni santo giorno deve firmare la sua vita, per riconoscersi. Tutto comincia con il cognome, un pezzo unico, inimitabile. ...

