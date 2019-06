TERREMOTO A SIENA | SCOSSA M 3 4 Dati INGV | sisma avvertito anche in Umbria e Lazio

ilsussidiario

(Di sabato 15 giugno 2019), epicentro individuato nel comune di Cetona:di magnitudo 3.4 sulla scala Richter, avvertitain

Adnkronos : Scossa di terremoto vicino Siena - Blackskorpion4 : RT @ultimenotizie: Una scossa di #terremoto magnitudo 3.4 è stata registrata alle 19:31 in provincia di #Siena. Non si segnalano danni a pe… - goccedicristall : RT @ultimenotizie: Una scossa di #terremoto magnitudo 3.4 è stata registrata alle 19:31 in provincia di #Siena. Non si segnalano danni a pe… -