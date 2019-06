La scuola di Gentile è stata distrutta Al suo posto | il nulla

ilgiornale

(Di sabato 15 giugno 2019) Giancristiano Desiderio M entre mi accingo a scrivere dell'ultimo libro di Ernesto Galli Della Loggia, L'aula vuota. Come l'Italia ha distrutto la sua(Marsilio), ho sotto mano un libro del 1920 edito da Laterza: La riforma dell'educazione. L'autore è Giovanni, che nel giro di tre anni avrebbe varato la sua famosa riforma, e che in questo testo raccoglieva i Discorsi ai maestri di Trieste ossia una serie di lezioni di filosofia dell'educazione che aveva tenuto nell'estate del 1919 per un corso magistrale. Perché partire da così lontano? Semplice: perché dopo giusto un secolo quei «discorsi» sono ancora utili e «attuali» e perché, seguendo il sottotitolo del libro di Galli Della Loggia, lache l'Italia ha distrutto è ladi. Ma proprio qui nasce il problema: si èladi ieri senza costruire ladi oggi e, anzi, ladi ...

SooMicchi : Quelli che andavano a scuola con Johnny stanno scoprendo che è diventato 'a MASSIVE pop star in Korea' e stanno rac… - graypixel : Ho deciso di andare a salutarlo.Viveva in un posto bellissimo, il parco di una scuola materna.una suorina gentile m… - marie_lefevbre : Per aver difeso la laicità della scuola pubblica italiana, ieri al Caf, una sigonra gentile e paffutella, giovane e… -