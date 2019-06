La Lega di Matteo Salvini è in rosso di 16 milioni ma è boom di contributi

Matteo Salvini nomina Andrea Crippa suo vice nella Lega : l'ascesa del 33enne brianzolo : Tempo di nomine nella Lega, annunciate da Matteo Salvini che sceglie il nuovo vicesegretario federale del Carroccio: sarà Andrea Crippa. Già capo dei giovani padani, ex portaborse di Salvini a Bruxelles, a 33 anni Crippa, brianzolo doc, diventa di fatto il numero due del Carroccio. Come detto, l'ann

Sondaggio Index per Piazzapulita - sale ancora la Lega di Matteo Salvini e crolla il Pd : Cresce ancora la Lega di Matteo Salvini, cresce - meno - il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio, crolla il Pd di Nicola Zingaretti. E' quanto emerge dal Sondaggio Index Research illustrato in diretta da Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7. In particolare, il Carroccio guadagna mezzo punto e sale

Matteo Salvini - la scissione della Lega : nasce la fronda anti-Capitano nei Giovani Padani : Alcuni ex Giovani Padani hanno fondato una nuova formazione politica, Pro Lombardia indipendente, in antitesi al movimento leghista di cui ha fatto parte Matteo Salvini. Gli scissionisti faranno laprima assemblea provinciale. Daniel Manzoni, 27 anni, militante leghista con tessera già a 15 anni, spi

Matteo Salvini - altra bomba dei giudici sulla Lega. Vince le elezioni ma non conta : si torna al voto? : La giunta sardo-leghista della Sardegna è in pericolo e il ritorno alle urne - spiega il Corriere della Sera - sarebbe "inevitabile". Dopo le regionali del 24 febbraio sono stati presentati quattordici ricorsi. Proprio su due di questi, ieri 12 giugno, si è a lungo discusso. Si tratta della question

Matteo Salvini - il retroscena sul discorso ai suoi ministri : "Tenetevi pronti". Lega - scacco matto a Di Maio? : Forse non è ancora il tempo di crisi di governo, ma Matteo Salvini ne pare convinto: la brusca frenata nella riunione di governo con Conte, Tria e Di Maio sulla manovra rappresenta una ipoteca forte sul futuro dell'esecutivo gialloverde. Il retroscena della Stampa riferisce di un consiglio che il le

Matteo Salvini - riunione a sorpresa coi vertici della Lega dopo la fumata nera sulla Flat Tax : dopo la fumata nera in mattinata sulla Flat Tax, Matteo Salvini passa all'azione: in serata ha infatti convocato i ministri della Lega presso la sua abitazione a Roma. Presenti tutti i ministri leghisti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Bocche cucite, al termine

Matteo Salvini - la bomba Arata sulla Lega : "In dote influenti contatti". E Morra lo convoca in Antimafia : L'arresto di Paolo e Francesco Arata, oltre che Armando Siri, tira in ballo direttamente la Lega. "Dalle attività di indagine si legge nell'ordinanza del Gip di Palermo sulle manette scattate ai due faccendieri padre e figlio indagati per corruzione insieme all'ex sottosegretario leghista - è emerso

Sondaggi elettorali - vola la Lega : record per il partito di Matteo Salvini - supera il 37% : Continua la crescita della Lega nei Sondaggi: il partito di Matteo Salvini guadagna consensi e raggiunge il 37,3% dei consensi, record per il Carroccio. In risalita anche il Movimento 5 Stelle, che dà qualche segnale di ripresa dopo la delusione delle europee. Fratelli d'Italia raggiunge Forza Italia.Continua a leggere

Matteo Salvini comanda in CdM - sì alla pace fiscale e al decreto sicurezza : ora comanda la Lega : Qualcosa, dopo il voto alle elezioni Europee, è cambiato. Lo si comprende da come sia filato via liscio l'ultimo Consiglio dei ministri, che ha varato il decreto sicurezza-bis voluto da Matteo Salvini senza storie né intoppi. Già, la Lega ora pesa più del M5s dentro al governo: Luigi Di Maio lo ha a

Alessandra Ghisleri - doppia lezione a Matteo Salvini : "La Lega al voto soffre della sindrome Le Pen" : L'avvertimento di Alessandra Ghisleri: vero, la Lega vince anche nelle roccaforti rosse come Ferrara, travolge tutti alle europee, Matteo Salvini macina record di gradimento eppure c'è qualcosa di cui dovrebbe preoccuparsi. Secondo la sondaggista di Euromedia Research, nei sistemi di elezione a dopp

Sondaggio Swg per Enrico Mentana - Matteo Salvini "al massimo storico". Lega record - dramma Berlusconi : "Al massimo storico". Enrico Mentana introduce così il Sondaggio Swg per il TgLa7 del lunedì, e il record è di Matteo Salvini: la sua Lega, reduce da una doppia tornata elettorale (europee e amministrative) trionfale, alza ancora l'asticella e si assesta al 37,3%, + 0,6 rispetto a una settimana fa.

Laura Boldrini - zero euro di donazione al suo partito : da Matteo Salvini alla Lega 54mila euro : I più generosi sono risultati i leghisti e Matteo Salvini, i più tirchi i "compagni" come Laura Boldrini e Matteo Renzi. E' quanto emerge dal quadro delle donazioni ai partiti effettuate dai parlamentari negli ultimi 13 mesi e riportate su Il Tempo. Nell'elenco delle "Dichiarazioni congiunte ex art.

Ballottaggi - vittorie della Lega a Forlì e Ferrara : Matteo Salvini in orbita : All'apertura delle urne per i Ballottaggi - gli italiani chiamati ad eleggere 136 sindaci - il ritornello non cambia: avanza, vince e stra-vince la Lega di Matteo Salvini. Il più pesante e simbolico dei trionfi è quello di Ferrara, espugnata dal candidato del Carroccio Alan Fabbri, che incassa il 56

Papa Francesco - il cardinale Bassetti bombarda Matteo Salvini : "Perché i cattolici oggi votano Lega" : Se i cattolici votano la Lega di Matteo Salvini "significa che è profonda la crisi di altre proposte", e comunque "non basta dirsi cattolici per diventare De Gasperi". Così, in un'intervista a Repubblica, il capo dei vescovi italiani, il cardinale Gualtiero Bassetti, commenta i sondaggi secondo cui