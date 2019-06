La Battaglia di Hacksaw Ridge | chi era davvero Desmond Doss | un obiettore di coscienza

Blastingnews

(Di sabato 15 giugno 2019) Nella serata di venenrdì 14 giugno è andato in onda su Canale 5 il film Ladi, crudo dramma bellico ispirato a fatti realmente accaduti, nato dalla mente di Mel Gibson. Interessante conoscere più nel dettaglio il protagonista della storia,di, brillantemente riportato in vita nel film dal giovane attore Andrew Garfield, nasce in Virginia il 7 febbraio del 1919 da padre carpentiere ex eroe della Prima Guerra Mondiale e madre casalinga. La sua famiglia fa parte della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, il ragazzo cresce dunque secondo dogmi rigidi e precisi: nessun tipo di violenza deve essere tollerata o ammessa nel corso della vita di un uomo. Nonostante questa presa di posizione, nel 1942decide di arruolarsi come volontario per la Seconda Guerra Mondiale grazie ad una legge in ...

