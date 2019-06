Huawei | via al test di ARK OS

Sul serio EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite dall’11 giugno in Europa - anche via HiCare : Senza indugi e senza più slittamenti EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite inizia ad essere realtà in Europa. Il firmware 9.0.1.164 è in distribuzione in queste ore e porta con se finalmente la rinnovata interfaccia software del produttore. Il percorso che ha condotto all'EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite è stato a dir poco travagliato. Già nel mese di maggio avevamo segnalato la prima distribuzione (sempre in Europa) del firmware 163 con a bordo ...

mentre la Cina concede le prime licenze commerciali per il 5G, TSMC conferma che le consegne verso Huawei sono in aumento.

Continua a evolversi la situazione legata al ban Huawei negli USA, con la SD Association che torna sui propri passi, l'imminente annuncio di nuovi chipset e la risposta dei legali cinesi.

Con la rottura tra Google e Huawei il mondo si avvia verso una bipolarità permanente : La giornata del 20 maggio passerà alla storia come la data in cui inizia la lunga marcia verso un riassetto dell’ordine mondiale. Sono ormai in molti, compreso l’Economist, a parlare di nuova guerra fredda rievocando lo scontro tra USA e Unione Sovietica.Si tratta in verità di un qualcosa di molto diverso in quanto in passato gli Stati Uniti avevano a che fare con una potenza militare, in grado di esercitare una ...

Risposta coi fatti per Huawei P10 Plus : via all’aggiornamento di maggio in Europa : Non poteva arrivare in un momento migliore l'aggiornamento di maggio per tutti coloro che in questi due anni hanno deciso di acquistare un Huawei P10 Plus, come potrete notare anche dall'approfondimento che mi appresto a portare alla vostra attenzione questo martedì. Il device, infatti, sta ricevendo una patch per certi aspetti insperata, considerando sia il silenzio che ha accompagnato il modello dal punto di vista software nel corso delle ...

Huawei - Usa rinviano di 90 giorni messa al bando del colosso cinese : Un documento del dipartimento del Commercio spiega infatti che è necessario del tempo ulteriore per consentire aggiornamenti di software e altri obblighi contrattuali.

Trump mette al bando Huawei e rinvia i dazi sulle auto europee : Milano. Il presidente americano, Donald Trump, con una mano firma il provvedimento con il quale vieta di fatto alle società statunitensi di utilizzare tecnologie e attrezzature Huawei e con l'altra decide di rinviare i rincari sulle tariffe delle auto provenienti da Giappone e Unione europea. Una fa

Huawei P30 pro dimostra di essere uno smartphone eclettico adattandosi all'astrofotografia con risultati che possono essere considerati accettabili.

Ufficiale e non scontata distribuzione di EMUI 9 per altri Huawei e Honor : via a fine maggio in India : Scatterà entro la fine del mese di maggio, almeno per quanto riguarda l'India, la distribuzione dell'aggiornamento impostato sulla versione definitiva ed Ufficiale di EMUI 9 per alcuni smartphone Huawei e Honor sulla carta di seconda di seconda fascia. Perché dico "sulla carta"? Alcuni tra i dispositivi che vanno trattati nella giornata di oggi risultano particolarmente popolari in Italia, come nel caso del cosiddetto Honor 9 Lite e considerando ...

Più che veloce il rilascio di EMUI 9.1 su Huawei Mate 9 : via alla beta pubblica in Asia : Una storia decisamente particolare quella che stiamo vivendo da alcune settimane a questa parte con il cosiddetto Huawei Mate 9. Lanciato sul mercato più di due anni fa, il device continua ad essere in prima linea per quanto concerne la distribuzione di nuovi aggiornamenti, come del resto si potrà notare anche dal nostro ultimo approfondimento di fine marzo a proposito di EMUI 9. Come se non bastasse, il modello in questione sembra essere in ...

Avviata questo venerdì la distribuzione della patch B243 per Huawei Mate 10 Pro : a cosa serve? : Sta per arrivare anche in Italia un nuovo aggiornamento dedicato agli utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 10 Pro nell'ultimo anno e mezzo. Il produttore asiatico, infatti, ha dato ufficialmente il via alla distribuzione di un pacchetto software che potrebbe risultare molto utile al pubblico, soprattutto per chi vuol vedere migliorare gli standard di sicurezza del proprio smartphone dopo le news del mese scorso. Diventa dunque ...

Vodafone Italia ebbe problemi di sicurezza per via di Huawei : Lo ha raccontato un'inchiesta di Bloomberg, ma non è chiaro se le falle fossero volute per poter spiare i dati scambiati sulla rete o un semplice errore

Finalmente avviata la beta di EMUI 9.1 per undici device Huawei e Honor : c’è anche il P20 Lite : Ci sono almeno undici smartphone Huawei e Honor che possiamo prendere in esame oggi 26 aprile, tra quelli che ormai hanno visto scattare il programma con EMUI 9.1, almeno per quanto riguarda la Cina. Dando continuità rispetto a quanto riportato nei giorni scorsi, infatti, in questo frangente possiamo concentrarci anche su modelli non di fascia alta dal punto di vista del comparto hardware. Primo tra tutti il cosiddetto Huawei P20 Lite, che ...