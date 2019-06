E’ morto il regista Franco Zeffirelli | camera ardente in Campidoglio

John Singleton - è morto il regista di Fast and Furious : aveva 51 anni ed era in coma per un ictus : È morto a 51 anni il regista John Singleton: la sua famiglia ha infatti deciso di staccare la spina ai macchinari che lo tenevano in vita dopo il violento ictus che lo aveva colpito facendolo entrare in coma. La conferma è arrivata dagli stessi familiari in un post sui social: “Siamo grati ai suoi fan, ai suoi amici e ai suoi colleghi per l’amore e le preghiere durante questo periodo incredibilmente difficile. Vogliamo ringraziare tutti i ...