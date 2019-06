Caldo senza precedenti in Corsica | Ajaccio arriva a +40 | 1°C | batte il record storico di

Rimini : cane di 4 mesi legato senza acqua né cibo in un box al Caldo cocente - salvato dalla Polizia : Tenuto in box fatto di lamiere, al caldo e con una corda al collo lunga solo mezzo metro, fissata a un masso di cemento ed a un moschettone fisso, tanto che l’animale, un pitbull di quattro mesi, non poteva neanche girarsi su se stesso e come se non bastasse senza acqua né cibo. Il cane ritrovato in questa situazione al limite è stato salvato dalla Polizia di Stato di Rimini durante un controllo al parco Marecchia nei pressi di un circolo ...