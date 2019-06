Atletica | Davide Re | “Il record italiano è realtà! Prossimo obiettivo? Scendere sotto i

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019)Re è l’uomo del giorno per la nostraleggera, il ligure ha infatti realizzato ildei 400 metri correndo un interessante 45.01 a Ginevra (Svizzera) e battendo di undici centesimi il vecchio primato che apparteneva a Matteo Galvan dal 2016. L’azzurro si è reso protagonista di una bellissima gara, ha gestito ottimamente lo sforzo e si è ben disteso sul rettilineo finale riuscendo così a centrare l’che inseguiva già dalla stagione passata. Grande entusiasmo per il 26enne delle Fiamme Gialle che si è subito espresso ai microfoni della Fidal: “Ci speravo tanto e questoera nel mirino già dalla scorsa stagione. Ma oggi in realtà era la prima volta in cui non ci pensavo, da un anno a questa parte. E quando meno me l’aspettavo, è arrivato. Al traguardo ho provato tanto stupore, non ci credevo. Le prime due uscite sui 400 ...

banzaisolaro : RT @repubblica: Atletica, Davide Re stabilisce record italiano nei 400 metri - CCIAARIVLIG : RT @primocanale: Atletica, il ligure Davide Re fa il record italiano dei 400 metri - _middleearth : RT @atleticaitalia: #atletica #RECORD ITALIANO ????? dei 400 metri! Davide Re 45.01 a Ginevra! -