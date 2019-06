liberoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) Venezia, 14 giu. (AdnKronos) -piùinsiai: il report annuale sull’attività deie delle Case rifugio (da oggi online nel sito della Regione) rivela che nel 2018 le segnalazioni sono aumentate del 79 %, passando dai 4733 co

TV7Benevento : Veneto: sempre più donne si rivolgono ai centri anti violenza (2)... - TV7Benevento : Veneto: sempre più donne si rivolgono ai centri anti violenza... - dalcorso11 : @AndreaMarcucci @matteorenzi rio non so dove vivete voi ma qui in veneto le imprese fanno i salti mortali per trova… -