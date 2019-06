Dalla Spagna | Albiol lascia Napoli Il Villarreal paga la clausola

Calciomercato Napoli - Dalla Spagna : “Albiol a un passo dal Villareal” : Dopo sei stagioni nella città partenopea, potrebbe concludersi l’avventura di Raul Albiol con la maglia del Napoli. A darne notizie è ‘Marca’, secondo cui il difensore sarebbe ad un passo dal Villareal. Per il quotidiano iberico, il club spagnolo sarebbe pronto a versare la clausola rescissoria di 4 milioni, ‘interrompendo’ difatti la coppia centrale (con Koulibaly) che per tanti anni ha fatto le fortune degli ...

Indiscrezione Dalla Spagna : rottura totale tra Neymar e il PSG! : Continua il momento tutt’altro che felice per Neymar. Tra le accuse di stupro e l’infortunio in amichevole che ha compromesso la sua partecipazione in Copa America, arriva anche la rottura con il Paris Saint Germain. Lo scrive in Spagna il quotidiano catalano ‘Sport’, secondo cui il giocatore vorrebbe andar via e avrebbe espresso la propria volontà al suo club, che tuttavia sta cercando di opporre resistenza. ...

Dalla Spagna – Atletico Madrid su Hysaj - alternativa ad Arias. Può liberarsi alla metà della clausola - i dettagli : L’Atletico Madrid su Hysaj Elseid Hysaj terzino albanese del Napoli potrebbe lasciare il club azzurro . Il suo futuro potrebbe essere in Spagna, all’Atletico Madrid, Diego Simeone cerca un’alternativa ad Arias: nelle ultime ore sono salite le quotazioni del terzino della SSC Napoli. Come riportato da As, Hysaj può liberarsi intorno ai 25 milioni di euro, costo nettamente inferiore ai 50 milioni previsti Dalla clausola ...

Woody Allen ricomincia Dalla Spagna : nuovo film dopo il boicottaggio : Per molti era la fine di tutto. Invece Woody Allen Woody Allen sta per tornare dietro la macchina da presa. Il prossimo mese, infatti, inizieranno le riprese a San Sebastian, in Spagna del suo nuovo ...

Inter - rumors Dalla Spagna : Conte avrebbe chiesto Bale : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri seguiranno le indicazioni del nuovo tecnico, Antonio Conte, ufficializzato la settimana scorsa. Il club potrà muoversi con maggiore libertà essendo uscito dal settlement agreement e, dunque, libero dai vincoli del fair play finanziario. L'ex allenatore del Chelsea ha avuto un vertice di mercato con i dirigenti, su tutti Piero Ausilio e ...

Clamoroso Dalla Spagna - il Barcellona torna su Neymar : proposti tre big al PSG! : La notizia che rimbalza quest’oggi dalla Spagna ha del Clamoroso. Secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo‘, i blaugrana starebbero pensando di riportare in Catalogna l’asso brasiliano del PSG Neymar. Sarebbero tre, sempre da quanto riporta il quotidiano spagnolo, i jolly che il Barça avrebbe proposto ai francesi per cercare di convincerli a cedere l’attaccante: si tratta di Coutinho, Rakitic, per il quale ...

Ronaldo Juventus - bomba Dalla Spagna : offerta monstre per CR7 : Ronaldo Juventus – Centoquaranta milioni alla Juventus, 50 milioni l’anno a Cristiano Ronaldo: sarebbero queste le cifre che il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a sborsare per portare CR7 in Ligue 1 secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo ‘diariogol.com’. Una proposta choc che avrebbe però una condizione da soddisfare: la cessione di almeno uno tra Mbappè e Neymar. Il portoghese […] More

Marijuana Dalla Spagna a Napoli ?in decine di trolley : tre arresti : decine di trolley da viaggio pieni di Marijuana di particolare pregio che dalla Spagna giungevano in un centro di smistamento del Napoletano: è quanto hanno scoperto i carabinieri del Reparto...

Dalla Spagna - Don Balon : la Juventus sarebbe interessata a Dembelé del Barcellona : In attesa di definire il tecnico per la prossima stagione, la dirigenza bianconera sta lavorando per cercare di allestire una rosa in grado di competere in Serie A ed in Champions League. Gran parte degli arrivi però potrebbero passare da cessioni pesanti, in quanto secondo il Sole 24 Ore, l'approvazione del bilancio d'esercizio prevista in giugno dovrebbe registrare per la Juventus una perdita fra i 50 e i 60 milioni di euro. Le indiscrezioni ...

Dalla Spagna - il gossip di Don Balon : Cuadrado avrebbe chiesto la cessione alla Juventus : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico che siederà sulla panchina bianconera, la dirigenza della Juventus starebbe lavorando notevolmente per cercare di rafforzare una rosa che ha evidentemente bisogno di innesti di qualità. Ma prima di investire, potrebbe essere necessario effettuare qualche cessione pesante, in vista soprattutto dell'approvazione del bilancio d'esercizio, previsto per giugno. Secondo il Sole 24 Ore, la Juventus potrebbe ...

Dalla Spagna : Sergio Ramos potrebbe lasciare il Real Madrid - CR7 lo vorrebbe alla Juventus : In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico per la prossima stagione, la dirigenza bianconera sta cercando di allestire una rosa in grado di competere non solo in Serie A, ma anche in Champions League. Una delle esigenze primarie della Juventus è rafforzare la difesa, considerando anche il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe entrare a far parte dello staff tecnico bianconero) e il probabile addio di Martin Caceres (che difficilmente ...

Spagna - rissa a Cadice : arrestato uno dei quattro italiani fermati Dalla polizia : Uno dei quattro italiani fermati in Spagna per l’aggressione ad un trentenne spagnolo durante una rissa verificatasi all’esterno di una discoteca di Cadice è stato arrestato. Secondo quanto riferisce il sito Diario de Cadiz, si tratta del 29enne napoletano Emilio Di Puorto. Il trentenne spagnolo è stato colpito alla testa con un calcio ed ora è in prognosi riservata. La serata tra giovani come tante, iniziata nel divertimento e nell’eccitazione ...

Dalla Spagna : “Via Sergio Ramos - il Real Madrid tenta Koulibaly : la richiesta di ADL” : Il Real Madrid su Koulibaly in vista della probabile partenza di Ramos Sergio Ramos con tutta probabilità lascerà il Real Madrid a seguito di una discussione avuta con Fiorentino Perez. Per sostituirlo ci sono vari nomi come Matthjis De Ligt, Virgil Van Dijk, Mario Hermoso, Milan Skriniar e Kalidou Koulibaly. Proprio per il difensore azzurro come riporta anche il Mundo Deportivo, il Napoli ha rifiutato un’offerta da circa 90 ...

Mercato Juventus - clamoroso Dalla Spagna - ecco il grande nome : Mercato Juventus – Secondo quanto riferito nella penisola iberica, la Juventus sarebbe vicina a chiudere un grandissimo colpo in vista della prossima stagione. La notizia è di quelle davvero sorprendenti, ma se la cosa si concretizzasse, il potenziale difensivo dei bianconeri diventerebbe altissimo. Mercato Juventus, Ronaldo porta a Torino Sergio Ramos? Il titolo di AS […] More