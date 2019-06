Cina invita Onu a visitare lo Xinjiang

Il nuovo ambasciatore cinese all'Onu a Ginevra hato l'Alto commissario per i diritti umani,Michelle Bachelet,ala regione dello, dove vive la minoranza uigura. Bachelet aveva detto di essere in attesa del "via libera" di Pechino per avere "pieno accesso" a questa regione dellanord-orientale, teatro di tensioni tra la maggioranza musulmana e la minoranza Han. Nel nome della lotta contro il terrorismo, l'islamismo e il separatismo, il governo di Pechino ha rafforzato le misure di sicurezza.(Di venerdì 14 giugno 2019)