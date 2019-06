Ballata per Genova in diretta su Rai1 il 14 giugno | gli ospiti in scaletta da Laura

optimaitalia

(Di venerdì 14 giugno 2019) Amadeus, Antonella Clerici, Lorella Cuccarini, Luca e Paolo si alternano alla conduzione dell’eventoper, insustasera, venerdì 21, dalle ore 21.25. Si ricorda la tragedia del Ponte Morandi, crollato Lo scorso agosto, ma soprattutto si intende porre le fondamenta per la riqualificazione della zona interessata dal crollo. Tanti gliattesi stasera a, nell’area di 12.000 posti allestita per l’occasione. La musica avrà i suoi esponenti in Gino Paoli, Danilo Rea, Cristiano De Andrè e Gigi D’Alessio. Ci saranno poi Raf e Umberto Tozzi, reduci da un tour congiunto nei palasport. Presenti anche alcuni degli artisti in radio questa estate con nuovi singoli come Arisa, The Kolors, Elodie Di Patrizi e Irama. Piero Cassano dei Matia Bazar, Vittorio De Scalzi dei New Trolls e Franco Gatti dei Ricchi e Poveri si uniranno per l’occasione in un ...

