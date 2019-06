Sbanda e uccide una donna La fidanzata in auto con lui | L' ha fatto perché volevo

huffingtonpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) “È stato il mio fidanzato a scagliarsi contro l’che guidava in senso opposto. Hato volontariamente perché stavamo litigando ine io lolasciare”, ha confessato una ventunenne di Treviso.La ragazza ha raccontato la sua versione dei fatti alle forze dell’ordine e ai soccorritori intervenuti dopo l’incidente che l’ha vista coinvolta nella notte di venerdì 7 giugno mentre viaggiava incol fidanzato, ora sotto accusa per aver causato il decesso di Giuseppina Lo Brutto, pensionata 62enne di Treviso morta a causa dell’impatto. Lo riporta il Corriere della Sera.All’arrivo dei soccorritori, venerdì notte in via Capitello a Povegliano, in provincia di Treviso, sulla strada c’erano duedistrutte. All’interno il corpo senza vita di unae tre feriti gravi. Vittime di uno ...

