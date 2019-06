Il Sud destinato a lenta morte programmata per le scelte scellerate della politica

huffingtonpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) Oggi dalle colonne del CorriereSera, Ernesto GalliLoggia polemizza con lache ha dimenticato il Sud Italia. Lo fa a partire da un fatto di cronaca, ovvero dal dibattito generato dalle parole di due giovani cantanti neomelodici a un programma Rai, sulla criminalità organizzata, sulla magistratura, sui valori.I due giovani simpatizzavano (usiamo un eufemismo) per la mafia e GalliLoggia stigmatizza il fatto adducendo come spiegazione che “ormai il Sud è quello”, visto che è stato abbandonato dallo Stato. Ci sono due verità nel ragionamento di GalliLoggia e una provocazione che io credo però del tutto infondata.È vero che laha abbandonato il Mezzogiorno e che in questo è stata aiutata dal mantra costruito ad arte anche da certa stampa (George Lakoff lo chiamerebbe ...

