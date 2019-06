Caos Csm | Mattarella indice elezioni suppletive a ottobre

Caos procure - azione disciplinare per i 4 togati del Csm. Fonti Quirinale : "Mattarella mai intervenuto su nomine" : Il Procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, ha promosso l’azione disciplinare nei confronti dei quattro consiglieri togati del Csm, che si sono autosospesi, per la vicenda degli incontri con l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara e i deputati del Pd Cosimo Ferri e Luca Lotti, sulla nomina del nuovo procuratore di Roma.Si tratta dei togati di Magistratura Indipendente Corrado Cartoni, Antonio Lepre, Paolo Criscuoli ...

Caos Csm - Palamara : "Non sono un corrotto" : "Voglio dimostrare che non sono e non sarò mai un corrotto e che non sono mai stato eterodiretto da nessuno nelle mie scelte. Non ho mai ricevuto favori e non ho mai preso la somma di 40 mila euro". Il pm Luca Palamara continua a dichiararsi innocente ed estraneo al caso di corruzione per il quale è stato indagato dalla Procura di Perugia. Per sostenere le sue tesi, Palamara ha depositato una memoria difensiva nella quale ha cercato di ...

Caos procure : Bonafede va da Mattarella <br>Governo compatto per riforma CSM : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è salito al Quirinale per essere ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al quale "ha sentito il bisogno di rappresentare la sua preoccupazione" sulla bufera che ha investito procure e Csm e che ha fatto parlare di una nuova P2. Caos Csm, il presidente dell'Anm: 'Chi è coinvolto si dimetta' 5 membri togati del Csm hanno deciso di ...

Caos Csm - il presidente dell'Anm : "Chi è coinvolto si dimetta" : "L'autosospensione non basta" perché "dovrebbero dimettersi". Questa è l'opinione del presidente dall'Anm Pasquale Grasso, espressa in apertura del comitato direttivo centrale: "Chi avesse davvero partecipato a un tale sviamento della funzione, uso volontariamente una locuzione poco impegnativa, non potrebbe essere un mio rappresentante nell’organo di autogoverno dei magistrati. Dovrebbe seriamente pensare alle dimissioni. L’autosospensione ...

Caos procure; l'Anm - i togati coinvolti si dimettano dal Csm : Devono dimettersi dal Consiglio Superiore della Magistratura, e non solo autosospendersi, i togati coinvolti nello scandalo emerso dall'inchiesta di Perugia perché "ricoprono un incarico per cui non appaiono degni". È la posizione del Comitato direttivo dell'Associazione Nazionale Magistrati, che, al termine della sua riunione, ha approvato all'unanimità un documento, in cui si parla di "gravissime violazioni" che hanno creato ...