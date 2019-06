Premio Strega, vince Scurati (Bompiani)

Antoniocon 312 voti e il suo 'M. Il figlio del secolo' () guida la cinquina del2019 votata per la prima volta al Tempio di Adriano a Roma e non nella storica sede a Casa Bellonci poiché è in ristrutturazione. Seconda Benedetta Cibrario con 203 voti per 'Il rumore del mondo' (Mondadori), terzo Marco Missiroli con 189 voti per 'Fedeltà' (Einaudi), quarta Claudia Durastanti con 'La straniera' (La nave di Teseo), 162 voti e quinta 'Addio Fantasmi' di Nadia Terranova con 159 voti.(Di mercoledì 12 giugno 2019)