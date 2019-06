J-Ax testimone di nozze di Space One | Fabio Rovazzi celebra la cerimonia

Space One si sposa : celebra Fabio Rovazzi - J-Ax è testimone di nozze : È arrivato il giorno del sì per Piergiorgio Severi in arte Space One, classe 1971, da 25 anni al fianco di J-Ax con il ruolo di Hype Man: sull’altare troverà Emanuela Muratore, da tempo sua compagna. L’artista ha appena pubblicato il singolo Isola di città (uscito il 31 maggio su tutte le piattaforme digitali), con il featuring di Chiara Galiazzo, distribuito da Sony Music Italy e prodotto da Wlady. A officiare la cerimonia sarà Fabio ...

Milena Miconi si è sposata. Matilde Brandi testimone di nozze : Dopo 18 anni di fidanzamento, la ballerina e attrice Milena Miconi ha sposato Mauro Graiani. La coppia ha due figlie, Sofia e Agnese, rispettivamente di 15 e 8 anni.Al matrimonio hanno presentato diversi personaggi dello spettacolo come Eva Grimaldi e Imma Battaglia, freschissime di unione civile, Stefania Orlando (che convolerà a nozze il prossimo 1 luglio), Nadia Rinaldi e Matilde Brandi, quest'ultima testimone di nozze della ...

Eva Grimaldi - quando l’ex è il testimone di nozze : «Gabriel Garko - ormai come un fratello» : Eva Grimaldi e Imma Battaglia a nozzeEva Grimaldi e Imma Battaglia a nozzeEva Grimaldi e Imma Battaglia a nozzeEva Grimaldi e Imma Battaglia a nozzeEva Grimaldi e Imma Battaglia a nozzeChe Mark Caltagirone e Pamela Prati ci perdonino, ma il matrimonio dell’anno (almeno finora) è andato in scena lo scorso 19 maggio. Eva Grimaldi e Imma Battaglia, 57 e 59 anni, sono andate a nozze, all’aperto, su un prato. Dopo «8 anni, 5 mesi, 180 ...

Tradisce per errore il marito la prima notte di nozze con il testimone : Una neo-sposa ha tradito il marito la prima notte di nozze con il testimone dello sposo, per errore. Il fatto è accaduto nella contea di Napo, nella regione di Guangxi in Cina. La donna (di cui si sa solo il cognome, Huang) si è alzata durante la notte per andare in bagno, che era fuori dalla stanza dell’albergo, ed al ritorno ha però sbagliato stanza, entrando nella camera del testimone. A quel punto la donna, al buio, ha svegliato ...

Cosa deve indossare il testimone di nozze : Se tra poche settimane dovrete partecipare a un matrimonio in qualità di testimone di sposo/a, ecco per voi alcuni suggerimenti su Cosa indossare per apparire impeccabili accanto ai protagonisti della giornata. Prima di tutto occorre confrontarsi con chi vi ha scelto come testimone di nozze per sapere il dress code dell’evento. Se lo sposo indosserà il tight, lo smoking o il frac, bisognerà adeguarsi e indossarne uno anche ...