Gli hater che sui social infrangono il decoro che loro stessi invocano

Marco Carta - il giudice : «Arresto illegale». E il cantante su Instagram : «Grazie a tutti - soprattutto aGli haters» : Gli «elementi di sospetto sono del tutto eterei, inconsistenti», la «versione degli imputati non è allo stato scalfita da alcun elemento probatorio contrario». Lo...

Grazie alla vostra cattiveria ho scoperto quanto sono forte! Marco Carta contro Gli hater : Il cantante sceglie l'ironia per ringraziare le migliaia di hater che dal giorno del suo arresto lo hanno preso di mira con battute, allusioni, fotomontaggi, dimostrandogli solo una cosa: che lui è più forte del loro inutile sarcasmo. Marco Carta a settembre dovrà subire un processo per furto aggravato. Dopo tante ipotesi e illazioni, solo allora si scoprirà la verità su come siano andati davvero i fatti quel pomeriggio in ...

NUNZIA DE GIROLAMO/ 'I like aGli haters? Ecco perché li ho messi' : NUNZIA De GIROLAMO si racconta davanti alla cassettiera di Vieni da me svelando come è nata la storia con il marito Francesco Boccia.

Nunzia De Girolamo si svela : la storia con il marito e i like aGli haters : Nunzia De Girolamo a Vieni da me: come è nata la storia d’amore con il marito Francesco Boccia Terminata l’avventura a Ballando con le Stelle, Nunzia De Girolamo si è raccontata a Vieni da me, il programma di Rai Uno di Caterina Balivo. L’ex parlamentare ha parlato a lungo della sua vita privata e dei […] L'articolo Nunzia De Girolamo si svela: la storia con il marito e i like agli haters proviene da Gossip e Tv.

Hai lo stesso naso di Michael Jackson! Ilary Blasi attaccata daGli hater : La conduttrice posta un'immagine di profilo per mostrare il suo look con i capelli legati a coda, ma l'attenzione ricade tutta sul naso che sembra essere stato fin troppo limato tanto che i fan la pregano di smetterla coi ritocchini perchè non ne ha alcun bisogno. Ilary Blasi ha deciso di postare sul suo Instagram una foto di profilo che la ritrae con il look esibito durante la finalissima di “Amici” in cui è stata una delle super ...

Il nuovo album di Marco Carta : "BagaGli leggeri". Gli haters lo attaccano - : Sandra Rondini Sembrerebbe quasi fatto apposta o quantomeno premonitorio, invece il nuovo album di Marco Carta in uscita il prossimo 21 giugno si chiama davvero "Bagagli leggeri". Un titolo che ha letteralmente scatenato un fiume di battute sul web, all'insegna dell'ironia e del sarcasmo Pochi giorni prima dell’arresto con l’accusa di furto, Marco Carta aveva annunciato la data d’uscita e il titolo del suo nuovo album, “Bagagli ...

Elisa Isoardi Di Nuovo Nel Mirino DeGli haters! : Elisa Isoardi, la nota conduttrice della prova del cuoco, viene inaspettatamente bersagliata dalle critiche per la sua forma fisica, soprattutto per i suoi ‘polpacci’. Gli haters si sono scatenati sul web tra giudizi pesanti verso la donna e critiche decisamente negative. Elisa Isoardi, attaccata duramente dal popolo del web per una foto al mare! Sembrerebbe che Elisa Isoardi, l’ex fidanzata di Matteo Salvini, sia stata presa notevolmente di ...

Attenti sono più cattiva di voi! Laura Chiatti avverte Gli haters : L’attrice si è aperta su vita privata e lavoro sulle pagine del settimanale Vanity Fair, parlando a cuore aperto di quanto diventi pazza quando suoi social network gli haters attaccano la sua famiglia e riescano a tirare fuori il peggio di lei. Intervistata dal settimanale Vanity Fair su lavoro, carriera e famiglia, la Chiatti non si è risparmiata nel difendere le sue scelte e cosa fa o non fa sul web, sfidando gli "odiatori" ...

"Perché sei ingrassata tanto?" : la Isoardi in costume scatena Gli haters. I fan la difendono : "Sei vera" : “Perché sei ingrassata così tanto?”, chiedono i follower ad Elisa Isoardi commentando una foto che la ritrae sorridente in costume da bagno.Conclusa la stagione de “La Prova del Cuoco”, la conduttrice ha scelto di rilassarsi sulla spiaggia di Sabaudia in compagnia dell’amica Raffaella (“E menomale che c’è lei! Cuore mio!”, ha scritto), postando un fotoricordo degli attimi di ...

Elisa Isoardi finisce nel mirino deGli haters per la forma fisica : ‘Sei ingrassata’ : Elisa Isoardi è finita nel mirino degli haters. Questa volta la conduttrice de La Prova del Cuoco non ha pubblicato nulla di personale, ma soltanto uno scatto al mare. La critica di alcuni follower è arrivata per la sua forma fisica, non troppo perfetta. Lo scorso venerdì il programma di cucina più amato e seguito dagli italiani, ha chiuso i battenti. Elisa, libera da impegni professionali e visto il bel tempo, ha scelto di dedicarsi una ...

Clarissa Marchese Vs Gli haters dopo il matrimonio/ 'Critiche? Vi vestite dai cinesi' : Clarissa Marchese contro gli haters dopo il matrimonio,'Critiche? Vi vestite dai cinesi', l'ex tronista risponde a tutti i commenti 'cattivi' sui social

Uomini e Donne - Clarissa aGli haters : 'Infelici con maGlie da 1 - 50 euro' - dopo si pente : Lo sfogo che ha avuto Clarissa Marchese ieri sera sui social network sta facendo molto discutere: la bella siciliana, infatti, ha usato parole forti e a tratti offensive per rispondere a chi ha criticato il suo matrimonio con Federico Gregucci. Nonostante l'ex tronista di Uomini e Donne si sia scusata successivamente per aver definito tristi ed infelici le "ragazzine" che non hanno apprezzato le sue nozze, sono migliaia i followers che la stessa ...

Clarissa Marchese - bufera per commento contro Gli haters : chiede scusa : Clarissa Marchese, bufera per commento contro gli haters, l’ex tronista chiede scusa Lo scorso 30 maggio Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono convolati a nozze. Il loro matrimonio però, nonostante abbia apportato molta felicità per la coppia, ha anche prodotto non poche critiche e polemiche. Tra i tanti commenti che possiamo leggere sui social ci […] L'articolo Clarissa Marchese, bufera per commento contro gli haters: chiede ...