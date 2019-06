Gdf:traffico di alcolici,frode da 80mln

I finanzieri del comando Udine, con militari di altri 12 comandi, stanno eseguendo in sette regioni, una ordinanza di misure cautelari nei confronti di 20 persone, ideatrici, promotrici e membri di una associazione a delinquere attiva da anni in Europa, neldi. Operava in 17 Paesi europei e aveva i vertici nel Regno Unito.Sarebbero stati 'contrabbandati' 180 milioni di litri di,soprattutto vodka e whiskey per unaalle accise da 80 milioni di euro.(Di mercoledì 12 giugno 2019)