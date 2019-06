Ucraina-Corea del Sud | Finale Mondiali Under20 2019 | programma | orari e tv Su che canale

oasport

(Di martedì 11 giugno 2019) Sabato 15 giugno andrà in scena ladeiUnder 20 di calciodel Sud si fronteggeranno a viso aperto per alzare al cielo quel trofeo che non hanno mai vinto nella loro storia. Si tratta di una prima volta per entrambe, le due compagini si sono qualificate a sorpresa per l’atto conclusivo e ora cercheranno il colpaccio per consacrarsi: la formazione europea è riuscita a eliminare l’Italia in semidopo aver liquidato Colombia e Nuova Zelanda mentre la squadra asiatica ha superato Giappone, Senegal ed Ecuador. Di seguito la data, il calendario completo, ildettagliato e l’o d’inizio didel Sud,deiUnder 20 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e sui canali Rai, in diretta streaming su Sky Go e su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA ...

