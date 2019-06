Tumori | il Presidente Mattarella accoglie una delegazione della LILT

meteoweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019) IlRepubblica Sergioha ricevuto stamane, nel corso di un’udienza privata al Quirinale e alla presenza del MinistroSalute On. Giulia Grillo, una- Lega Italiana per la Lotta contro i. IlNazionale Francesco Schittulli ha ringraziato sentitamente per l’incontro il, davanti al quale ha pronunciato un discorso sull’operatoe il suo impegno continuo per diffondere la culturaprevenzione e supportare concretamente chi sta vivendo o ha vissuto l’esperienza cancro: “Laè articolata capillarmente in tutte le Province, con oltre 200.000 soci, 20.000 volontari e dispone di circa 400 ambulatori. Lasviluppa e finanzia anche progetti di ricerca, grazie ai sia pur modesti fondi provenienti dal 5/ooo, collaborando con enti ed istituzioni sanitarie e scientifiche – ha ...

