Sono Ancora sulle scene | mi concentro su Essenze jazz

ilgiornale

(Di martedì 11 giugno 2019) Mimmo Marzio Il cantautore reso celebre dal successo del 1981 è in tour: «Porto in concerto la mia biografiara» I meno giovani se lo ricordano, sul palco dell'Ariston in quel lontano 1981 - zazzera, baffetti e occhiali a fondo di bottiglia - intonare le melodie struggenti di. Il giovane Eduardo De Crescenzo non vinse (la giuria gli preferì Per Elisa di Alice), ma quella canzone piacque talmente a tutti da meritarsi, oltre al premio speciale per la migliore interpretazione, la quasi immortalità.passati quasi quarant'anni infatti e, complice la trasmissione di Marzullo, quel brano non smette di commuovere e affascinare. Dal canto suo, l'oggi 68enne De Crescenzo si è ben guardato dal rimanere abbarbicato a quella mitica canzone ed è andato avanti, con la sua voce da «Stevie Wonder italiano» e l'immancabile fisarmonica a comporre brani. Più spesso ...

BarillariM5S : E dopo 4 anni (!!!!!) dall'approvazione della mia legge sul registro tumori, sono ancora qui a sollecitare in conti… - Agenzia_Ansa : Sono 16 i feriti nell'esplosione a #RoccaDiPapa, cinque ancora in ospedale. I più gravi un dipendente comunale ed i… - borghi_claudio : @fabiospes1 @ericdor_econo @EuroBriefing Ma ancora? I minibot non sono legal tender quindi non sono moneta. -