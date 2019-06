Roma | ragazzo di 17 anni muore mentre fa il bagno a Torvaianica

Roma - movida violenta : dopo lite investe ragazzi fuori da un locale all'Eur. Poco distante accoltellato un ragazzo : E' accaduto nella notte in viale di Val Fiorita. Arrestato l'autista, ha 23 anni. L'altro episodio in viale delle Tre Fontane

Da parrucchiere della zia a beniamino delle folle : la vita Romanzesca di un ragazzo tormentato - : Paolo Giordano La morte dei genitori, i trionfi ad Amici e Sanremo, il «coming out». E tante cadute La storia di Marco Carta ha gli ingredienti perfetti del feuilleton che mescola sfortuna e talento, cadute e risalite. E l'arresto per furto (con tanto di mancata convalida) è un altro capitolo ideale della vita di questo cagliaritano di 34 anni appena compiuti, rimasto orfano di padre a 8 anni (leucemia) e di madre a 10 (cancro) che ...

Ostia. Rissa davanti alla stazione Lido Centro della Roma-Lido : morto un ragazzo di 19 anni : Tragedia ad Ostia a seguito di una Rissa. Una ragazza è stata oggetto di frasi volgari. La giovane di 15

Incendio a Roma - appartamento in fiamme : ragazzo si ripara sul cornicione [VIDEO] : Soccorso e salvataggio spettacolare ieri a Roma: un ragazzo si è rifugiato sul cornicione per fuggire dalle fiamme che stavano divorando il suo appartamento nel quartiere Appio Latino. Il giovane residente nello stabile di via Niso è stato recuperato dai vigili del fuoco mentre si trovava in bilico sul cornicione: è passato dalla finestra per sfuggire al rogo che aveva raggiunto anche la stanza dove si trovava. L’uomo è stato tratto in ...

Roma - palazzo va a fuoco e il ragazzo è costretto a rifugiarsi sul cornicione : il salvataggio è da brividi. Le immagini : Un palazzo, nel quartiere Appio Tuscolano, a Roma, è andato in fiamme probabilmente per un cortocircuito nella cucina di una appartamento al terzo piano. L’edificio è stato fatto evacuare ma l’inquilino, non riuscendo a scappare, è stato costretto a rifugiarsi sul cornicione per diversi, interminabili minuti. Nel video, realizzato da Stefano Miceli che gestisce la pagina Facebook Roma Pulita! (dove è stato diffuso), si vede il ...

Roma - si incendia appartamento in via Niso : ragazzo si mette in salvo su cornicione : Si è sfiorata la tragedia ieri, nel tardo pomeriggio, intorno alle 19:00 a Roma, dove all'improvviso un appartamento, situato al terzo piano di una palazzina in via Niso, è andato completamente a fuoco. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. A quanto sembra all'interno dell'abitazione c'era un giovane, il quale è riuscito a mettersi in salvo sul cornicione della palazzina. Tanta l'apprensione per chi ha assistito alla scena. I ...

Roma - Mimmo Lucano accolto migliaia di studenti a La Sapienza. Il corteo di Forza Nuova a distanza : schiaffi a un ragazzo : Da un lato la ‘scorta’ antifascista che ha accolto Mimmo Lucano davanti all’università La Sapienza prima del seminario sul tema dell’accoglienza. Dall’altro la manifestazione di Forza Nuova, con i militanti che avrebbero voluto impedire al sindaco sospeso di Riace e hanno schiaffeggiato uno studente davanti alla biblioteca nazionale di Castro Pretorio. Poi il tentativo di raggiungere l’ateneo, ma il corteo di ...

Ragazzo eroe due volte : dopo un suicida salva anziani da incendio a Roma : Riccardo Zaccaro, 22 anni, ha portato fuori un anziano dall'appartamento in fiamme poco prima che scoppiassero le bombole di ossigeno. Due anni fa aveva preso per un braccio una uomo che stava ...

Roma - straniero aggredisce alla stazione Tiburtina un ragazzo residente a bottigliate : Roma, stazione Tiburtina, "ancora un'aggressione ai danni di un ragazzo del quartiere" si legge in una nota del Comitato dei residenti. A sostegno di quanto avvenuto c'è un filmato, ripreso con uno smartphone, che ha ripreso il momento dell'aggressione. I residenti definiscono la zona come un Far West, una realtà con la quale i cittadini del quartiere devono fare i conti tutti i giorni. Roma, ennesima aggressione alla stazione ...