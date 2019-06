Rai2 | indagine a Catania su dichiarazioni dei cantanti neomelodici nel talk Realiti

Rai2 - insulti in diretta a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone : indagine dell’azienda : Uno ha detto che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno fatto “queste scelte di vita e sanno le conseguenze”, l’altro ha spiegato che le sue canzoni sono dedicate allo zio – boss del clan Cappello di Catania – detenuto al 41bis. In diretta, su Rai 2, in prima serata, lo scorso 5 giugno. Così l’ospitata dei cantanti neomelodici Leonardo Zappalà e Niko Pandetta durante la prima puntata di Realiti, il nuovo ...