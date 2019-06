Matera | esasperato dalla convivente fa di tutto per farsi arrestare

tg24.sky

(Di martedì 11 giugno 2019)fa diperUn 25enne, ai domiciliari per una rapina in un supermercato, ha chiamato il 113 chiedendo di essere accompagnato in carcere: non riusciva a sopportare le continue discussioni con la compagna

