Lombardia | da Regione 6 mln per progetti Fondazione Cariplo a Lodi e Mantova

Lombardia : in Consiglio Regione crisi Mercatone Uno e nomine : Milano, 11 giu. (AdnKronos) - I lavori della seduta pomeridiana del Consiglio regionale della Lombardia si sono aperti con le nomine di Raffaella Pagani, componente effettivo, e di Elisabetta Brugnoni, componente supplente, nel collegio dei revisori della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazional

Lombardia : in Consiglio Regione crisi Mercatone Uno e nomine (3) : (AdnKronos) - A sostegno dei contenuti della mozione sono intervenuti nel corso del dibattito l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli, il presidente della commissione Attività produttive Gianmarco Senna (Lega) e i Consiglieri regionali Pietro Luigi Ponti (Pd) e Ferdinando Alb

Lombardia : sovranismo a tavola - in agriturismo solo vino e pesce della regione (2) : (AdnKronos) - Andrea Fiasconaro, consigliere del M5S, si dice "parzialmente soddisfatto per le modifiche al Testo unico su agricoltura e sviluppo rurale". Gli interventi di modifica sono "utili e importanti, perché intervengono su di una legislazione che doveva essere aggiornata perché si rivolge a

Lombardia : sovranismo a tavola - in agriturismo solo vino e pesce della regione : Milano, 11 giu. (AdnKronos) - Il sovranismo arriva sulle tavole degli agriturismi della Lombardia. Il Consiglio regionale lombardo ha approvato la nuova legge sulle attività degli agriturismi, che punta a portare dal 30 al 35% la soglia minima di prodotti aziendali utilizzati nella somministrazione

Lombardia : Consiglio Regione approva piano al 2021 per edilizia scolastica (2) : (AdnKronos) - “La sicurezza e la salute dei nostri figli -ha detto Silvia Scurati, relatrice ed esponente della Lega- non è soltanto una priorità politica per chi amministra un importante ente come Regione Lombardia ma è anche un dovere morale che, come rappresentanti delle pubbliche istituzioni, do

Lombardia : Consiglio Regione approva piano al 2021 per edilizia scolastica (3) : (AdnKronos) - Nel triennio 2018-2020 gli interventi della Regione in materia di edilizia, che riceveranno un finanziamento statale, ammontano a 480 per oltre 222 milioni di euro per un fabbisogno pari a 948 milioni di euro. approvati tre ordini del giorno presentati dal Pd, prima firmataria Paola Bo

Lombardia : Consiglio Regione approva piano al 2021 per edilizia scolastica : Milano, 11 giu. (AdnKronos) - Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato a maggioranza, con 58 voti favorevoli e 16 astenuti, i nuovi indirizzi per la programmazione degli interventi a favore del patrimonio scolastico per il triennio 2019-2021. Si tratta di linee guida da seguire nel corso

Regione Lombardia - M5s protesta in Aula : “Il sindaco di Legnano si dimetta”. Consiglieri Lega urlano : “Raggi - Raggi” : Bagarre nell’Aula del Consiglio regionale della Lombardia, a seguito della protesta del M5s contro le mancate dimissioni del sindaco leghista di Legnano, Gianbattista Fratus, attualmente agli arresti domiciliari accusato di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e corruzione elettorale. Fratus aveva rassegnato le proprie dimissioni in seguito all’arresto, ma la scorsa settimana ha ...

Imprese : da Regione Lombardia 4 - 8 mln per innovare processi produttivi (2) : (AdnKronos) - I destinatari di Faber sono le micro e piccole medie Imprese manifatturiere, edili e dell'artigianato che vogliono realizzare investimenti produttivi, incluso l'acquisto di impianti e macchinari inseriti in adeguati programmi di investimento aziendali per ripristinare le condizioni ott

Lombardia : da Regione 3 mln a comunità montane : Milano, 30 mag. (AdnKronos) - La Regione Lombardia ha approvato il piano di riparto degli aiuti per le misure forestali a favore delle comunità montane, per un importo complessivo di 3 milioni di euro. "Distribuiremo questi finanziamenti per garantire una gestione sostenibile delle risorse forestali

Lombardia : da Regione 900 mila euro per videosorveglianza asili e insegnanti : milano, 25 mag. (AdnKronos) - La giunta regionale della Lombardia ha approvato lo stanziamento di 900mila euro per realizzare progetti a favore dei minori che frequentano nidi e micro-nidi. Di questi 600mila euro sono destinati a installare telecamere a circuito chiuso negli asili nido divisi sul 20

Lombardia : da Regione 1 - 5 mln a colonne mobili provinciali Protezione civile : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - La giunta regionale della Lombardia ha approvato una delibera a favore delle colonne mobili provinciali della Protezione civile per finanziare l'acquisto di mezzi e dotazioni tecniche necessarie alle operazioni di soccorso della popolazione civile in caso di emergenze.

La Regione Lombardia comprerà la chiesetta dei Frati destinata a diventare moschea : La Regione Lombardia eserciterà la prelazione per l'acquisto della chiesetta dei Frati, immobile di proprietà degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo. Lunedì 20 maggio, secondo quanto apprende l'Agi, è stata inserita una delibera all'ordine del giorno della giunta lombarda che prevede l'esercizio del diritto di prelazione della Regione. La chiesa era stata acquistata a ottobre dall'Associazione dei musulmani, tramite un'asta ...

Addio all’archistar Pei : realizzò la piramide del Louvre e il nuovo palazzo della Regione Lombardia : È morta l’archistar cino-americana Ieoh Ming Pei, maestro dell’architettura modernista del XX secolo, internazionalmente celebre per aver realizzato la piramide di vetro all’ingresso del museo del Louvre a Parigi. Aveva 102 anni. Protagonista assoluto di un linguaggio architettonico caratterizzato dal rigore geometrico e dalla perfezione nel dettaglio esecutivo, Pei ha realizzato numerosi edifici pubblici, tra cui università e musei in tutto il ...