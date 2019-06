Coppia bollente lo fa in strada e i passanti filmano tutto

(Di martedì 11 giugno 2019) Due giovani turisti austriaci hanno avuto un rapporto nel viale centrale della località marittima in provincia di Udine. Il caldo dà alla testa, ma anche alla libido. In pieno giorno e in pieno centro città, a Lignano Sabbiadoro, unasi è messa a fare sesso.Protagonisti due giovani turisti austriaci di 21 anni (lui) e 19 anni (lei). Presi dal fuoco della passione, si sono lasciati andare ine per, fermandosi di fronte all'adrone di un palazzo.Incuranti dei, attorno alle 17 di lunedì 10 giugno, la ragazza si è spogliata completamente nuda, mentre il ragazzo è rimasto col costume (abbassato). Entrambi, come riportato dal Messaggero, era ubriachi: alcuni residenti hanno filmato la scena e allertato le forze dell'ordine, che sono intervenute individuando i due focosi ed esibizionisti amanti. La, peraltro, avrebbe anche opposto resistenza agli agenti giunti sul posto.Sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico e "bannati" dalla località marittima in provincia di Udine per ben tre anni.