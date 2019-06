Lega e M5s alla disperata ricerca di alleati europei

Sondaggi politici elettorali : Lega ancora più in alto al 37 - 3% - il M5S si riavvicina al PD : Dopo poche settimane dalle elezioni europee di maggio, lo scenario politico italiano subisce ulteriori cambiamenti. Alcune posizioni si confermano, mentre altre no. I Sondaggi pubblicati in questi giorni evidenziano un ulteriore incremento della Lega nelle intenzioni di voto degli italiani. Il gap con il primo degli inseguitori si amplia, arrivando a circa 15 punti percentuali. Nei mesi scorsi non si era mai visto un così ampio vantaggio da ...

Come stanno davvero le cose tra Lega e M5s dopo il vertice notturno : Un vertice a tinte forti. Non tranquillo. Polemico. Più di rottura che di unione. Quasi da resa dei conti e da ultimatum a Conte. E con quest'ultimo sulle barricate. A rivendicare la propria agenda. Ma con la scelta finale di “andare avanti”. C'è un po' tutto questo sui giornali in edicola oggi. Ma partiamo dai titoli: “Asse tra Salvini e Di Maio” sintetizza il Corriere della Sera, dove è Salvini a dettare le condizioni e al quale non interessa ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Giugno : I dem votano M5S - ma non è reciproco. Contro la Lega il Pd studia “desistenze” : Pd, effetto Campobasso: si studia la “desistenza” Nel capoluogo molisano gli elettori di sinistra hanno votato M5S Contro Salvini di Wanda Marra I veteromelodici di Marco Travaglio A parte le famiglie Falcone e Borsellino e le altre vittime di mafia, che hanno il sacrosanto diritto di protestare, invitiamo alla calma i politici indignati speciali che stanno linciando Enrico Lucci per aver ospitato due cantanti neomelodici e aver Fatto ...

Ballottaggi - la Lega avanza - tiene il centrosinistra : elettori M5S decisivi a Forlì e Rovigo : Il Ballottaggio non piace più agli elettori italiani, complice forse il tripolarismo muscolare. Il dato più evidente nell'analisi dei flussi tra il primo e il secondo turno delle...

Dl Crescita - dopo mediazione Lega-M5s arriva emendamento per salva Roma e salva comuni : arriva la mediazione sul debito di Roma, una norma che ha fatto discutere nei mesi scorsi gli alleati di governo. I relatori al decreto Crescita hanno presentato in commissione un nuovo pacchetto di 16 emendamenti che contiene anche una proposta per passare allo Stato parte del debito storico della Capitale (1,4 miliardi, come previsto in origine) e per venire incontro agli comuni in dissesto e pre-dissesto. Si prevede quindi l’istituzione di un ...

Maturità - da Di Maio a Salvini da Conte a Di Battista : ecco il voto agli esami dei politici di Lega e M5s : Mancano nove giorni alla prima prova degli esami di Maturità del 2019, e gli studenti si stanno preparando dopo la fine delle lezioni. Dando uno sguardo al passato, in questo video trovate i voti dei politici del cosiddetto governo del cambiamento: dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dal presidente della Camera, Roberto Fico, al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti; ma anche ...

Elezioni comunali 2019 : risultati definitivi ballottaggio e bilancio Lega-M5S : Elezioni comunali 2019: risultati definitivi ballottaggio e bilancio Lega-M5S Anche il secondo turno dell’ultima tornata di comunali sostanzialmente rispecchia i rapporti di forza emersi dal voto per l’Europarlamento del 26 maggio scorso. La Lega avanza e porta il centrodestra alla vittoria anche in città tradizionalmente avverse allo schieramento di Salvini, dal canto suo, il centrosinistra tutto sommato tiene e consolida i buoni risultati ...

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega sale al 36 - 1% - M5S ancora giù : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega sale al 36,1%, M5S ancora giù La Lega si gode l’effetto europee. Secondo un Sondaggio Tecnè andato in onda durante la puntata del 6 giugno di Dritto e Rovescio, il Carroccio sale al 36,1%, incrementando il proprio bottino di voti di due punti rispetto al 26 maggio. Sondaggi elettorali Tecnè: Pd e M5S ancora lontani Si allarga quindi il divario tra il partito di Salvini e i principali competitor: Pd ...

Romano Prodi - gufata contro l'Italia di M5s e Lega : "Fuori controllo - persino i dadi da brodo" : Romano Prodi si scaglia contro il governo gialloverde e, in particolare, contro Matteo Salvini: "Sarà difficile per l'Italia avere cariche importanti nella prossima Commissione Europea. O i partiti oggi al governo piegano un po' la testa e chiedono scusa oppure non avranno niente", ha commentato dur

Risultati comunali 2019 : Livorno torna alla sinistra - Ferrara alla Lega dopo 69 anni - M5S vince a Campobasso : Sono 136 i comuni delle regioni a statuto ordinario dove si è svolto il secondo turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco. «Vittoria straordinaria», commenta il vicepremier Matteo Salvini

