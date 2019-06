La infinity pool a 360 gradi sullo skyline di Londra

wired

(Di martedì 11 giugno 2019) Le, con i loro bordi che sembrano sparire all’orizzonte, lasciando acqua e cielo liberi di incontrarsi, sono già di per sé piscine alquanto affascinanti. E i cacciatori di like su Instagram lo sanno bene. Quella progettata dai creativi di Compasss, però, potrebbe diventare una vera e propria icona a livello internazionale: perché destinata ad approdare sul tetto di un grattacielo a 200 metri di altezza, certo, ma soprattutto perché affacciata a 360di. La piscina in questione è stata pensata come ciliegina sulla torta dell’London Tower, un edificio la cui costruzione è ancora in fase di definizione, che punterebbe a ospitare nei suoi ultimi cinque piani un lussuoso hotel a cinque stelle. Il progetto dell’, che sarebbe dunque a disposizione dei clienti della struttura alberghiera, prevede pareti in ...

GloboChannel1 : Londra: la prima piscina al mondo “infinity pool” con vista a 360° - Serg_7 : A Londra verrà costruita Infinity Pool, una piscina trasparente vista skyline a 360 gradi - Lukem7Luke : Londra, una piscina a sfioro sul tetto di un grattacielo: VIDEO -