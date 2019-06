GF | la mamma di Gianmarco Onestini entra in casa e sbotta | ' Non hanno fatto venire Luca'

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello ne sono accadute davvero di tutti i colori. Tutti i concorrentiricevuto una sorpresa speciale per chiudere in bellezza questa sedicesima edizione del realiy show. Finalmente, anche il concorrentene ha ricevuta una. In tutti questi giorni, infatti, sul web era sorta una polemica, sollevata da suo fratello, il quale diceva che il GF privilegiasse alcuni protagonisti a scapito di altri. In tutte queste settimane, infatti, si era parlato davvero pochissimo di. Ad ogni modo, nel corso della serata di ieri, ladel concorrente èta inper fargli una sorpresa. La donna, però, non è riuscita a trattenersi ed hato contro il GF dicendo: "Nonre". La padrona diha completamente ignorato tale frase e, frettolosamente, ha chiesto alla donna di uscire dalla ...

