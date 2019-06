Foggia | Cerignola | corpo carbonizzato trovato in un' auto | indagini in corso

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) Una macabra scoperta è stata fatta questa mattina in provincia di, precisamente vicinosulla strada provinciale 66, in direzione di Manfredonia. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, sul ciglio della strada è stata notata un'che era completamente in fiamme. Sul luogo del fatto di cronaca si sono recati immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere l'incendio, il quale aveva divorato completamente il veicolo. Quando il tutto è stato spento, i pompieri hanno fatto la macabra scoperta: all'interno dell'abitacolo giaceva ilsenza vita di una persona, il quale era completamente. Grande lo stupore e lo choc dei presenti e dei soccorritori, che non si aspettavano di assistere ad una scena simile. Al momento le indiscrezioni sono davvero poche, maggiori dettagli si potranno conoscere nelle prossime ore, o al massimo ...

