Viterbo | a Celleno resta imbattuto il record di sputo del nocciolo di ciliegia

Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Quella che arriva dalla provincia di, in particolare dal piccolo "borgo fantasma" di, è una notizia davvero curiosa, che riguarda una tradizione altrettanto singolare. Stiamo parlando della cosiddetta gara dellodeldi. La cittadina laziale è famosa infatti per la produzione di un particolare tipo di questo frutto, chiamata appunto "cellena". Ogni anno nel piccolo paesino si svolge la tradizionale "Festa delle ciliegie". Quest'anno la kermesse si è svolta lo scorso weekend, ed è durata 3 giorni, dal 7 al 9 giugno. Una delle specialità che sono state protagoniste della manifestazione è la crostatona di oltre 20 metri offerta a tutti i partecipanti. Tutto ovviamente a base di. Poi, come da rito, la tradizionale gara dello: quest'anno c'era da battere ildel 2018, che è di ben 22,80 metri. La gara delloTutto si ...

stopfakenews20 : Celleno, piccolo paesino di 1500 abitanti in provincia di Viterbo, è il paese delle ciliegie, una produzione annual… - giuliog : RT @Cucina_Italiana: Per assaggiare la crostata di #ciliegie da record (20 metri!), volate a Celleno in provincia di Viterbo! ?? #sagra #tor… - giuliog : RT @redontuscia: Le Maioliche Medioevali dal Butto di Celleno Vecchio conquistano il pubblico -