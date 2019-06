Tumori | al via la collaborazione fra Bayer e Foundation Medicine per lo sviluppo di test

Tumori - Usa : “Cannabis per gestire la malattia - al via lo studio su 400 pazienti” : Partirà negli Stati Uniti uno studio su 400 pazienti oncologici (età media 66 anni) per verificare come l’uso della cannabis può aiutarli o meno a gestire la malattia. La cannabis è usata da milioni di pazienti che lottano ogni giorno contro il cancro per alleviare i dolori e “alcuni piccoli studi hanno mostrato che può avere un ‘effetto’ anti-tumorale sinergico alle chemioterapie, ma mancano studi conclusivi su larga ...

C’è chi crede che l’olio di cannabis curi i Tumori. È falso - può alleviare solo gli effetti collaterali : Può capitare di leggere che l’olio derivato dalla cannabis sativa, detta anche canapa o marijuana, sia efficace nella cura di varie forme tumorali. Indubbiamente la canapa viene utilizzata da secoli come rimedio erboristico; negli ultimi anni, a livello mondiale se ne stanno occupando molti studi scientifici. Del resto, se così non fosse non ne sarebbe stato sdoganato l’uso terapeutico, soprattutto in una malattia tanto complessa e delicata come ...

Tumori - costruire la carta d’identità molecolare : al via lo studio italiano : Si chiama Next Generation Sequencing (Ngs), ed è la tecnologia alla base del test per la profilazione genomica, che permette di costruire la ‘carta di identità’ molecolare di ogni tumore, identificando le alterazioni genetiche e i meccanismi indispensabili per l’oncologia di precisione. La nuova frontiera della diagnostica cambierà il paradigma delle cure, con terapie non più legate all’organo colpito dal tumore ma ...

Al via il tour di Fiat e Fondazione Umberto Veronesi : insieme per la lotta ai Tumori maschili : Al via il tour di Fiat e Fondazione Umberto Veronesi per informare gli uomini sull’importanza della loro salute attraverso la prevenzione, uno stile di vita corretto, l’alimentazione sana e la sicurezza stradale. Tutto è pronto per il tour nazionale, patrocinato dal Comune di Torino, dedicato alla Salute al Maschile (SAM) – il progetto di Fondazione Umberto Veronesi nato nel 2015 per promuovere la lotta ai tumori ...

Tumori : Roma si tinge di rosa - al via la 20ª edizione di “Race for the cure” : Torna a Roma la corsa in rosa per la prevenzione del cancro al seno ‘Race for the cure‘, arrivata alla 20ª edizione, dal 16 al 19 maggio al Circo Massimo promossa dall’Associazione Susan G. Komen Italia. Il 16 maggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà al Quirinale una delegazione di Komen Italia prima dell’inaugurazione ufficiale della manifestazione, che avverrà alle ore 11 al Circo Massimo alla presenza della ...