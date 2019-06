Sconcerti | “Il calcio femminile ha un Dio diverso | non minore | è un altro Dio”

ilnapolista

(Di lunedì 10 giugno 2019) Sul Corriere della Sera Mariodefinisce ilgiocato dalle ragazze della Nazionale emozionante e ritiene ingiusto fare paragoni con quello maschile. E’ un, dice. Le donne lasciano più spazi liberi “e per coprirli corrono di più”. Non hanno quella confidenza tra piede e pallone che hanno i colleghi uomini, non sono altrettanto tecniche, ma il loro non è unda considerare inferiore. “Ilha un Dio, non, è unDio. La cosa da ottenere è far diventare sempre piùil, che ha la circolarità come base, il gesto tecnico, il coraggio, la sincerità delle donne, la loro generosità”. L’errore, scrive, sarebbe proprio quello di voler imitare gli uomini. Le donne sono meno tattiche ma hanno ordine, non vogliono gestire le partite, vogliono vincerle. Lasciano spazi in ...

