Rafa Nadal trionfa al Roland Garros | è il Re di Parigi

Roland Garros 2019 : Rafael Nadal è ancora re del rosso. Dodici successi a Parigi su una superficie ancora suo feudo : Quello che si doveva dire su Rafael Nadal lo si è detto in numerose maniere, lungo questi anni in cui ha dominato sulla terra rossa. Eppure ci si trova, ogni volta, a dover aggiornare il libro dei record che lui stesso scrive su questa superficie. Il riferimento più ampio è al Roland Garros, che da solo fa il 67% degli Slam da lui vinti. Il mancino di Manacor è arrivato là dove mai nessuno, uomo o donna, era mai riuscito: 12 titoli di uno stesso ...

Roland Garros - Rafa Nadal leggendario : batte Thiem - 12esima vittoria a Parigi : Rafa Nadal e Roland Garros, il binomio indissolubile continua. La striscia leggendaria del maiorchino prosegue anche nel 2019. Come un anno fa, la vittima sacrificale è Dominic Thiem, che nel replay della finale del 2018 si prende un set ma non può nulla contro lo strapotere fisico e tecnico del man

Roland Garros 2019 - Rafael Nadal : “Ho vinto per la 12^ volta - emozione inspiegabile. Tornerò l’anno prossimo” : Rafael Nadal ha conquistato il Roland Garros 2019, lo spagnolo ha sconfitto Dominic Thiem nella finale andata in scena sulla terra battuta di Parigi. Il mancino di Manacor si è imposto per la dodicesima volta nella capitale francese e ha conquistato il diciottesimo Slam della sua gloriosa carriera. Il tennista iberico ha parole al miele per l’austriaco sconfitto nell’atto conclusivo: “Congratulazioni a Thiem, sei un grandissimo ...

Tennis - record vincitori Slam : Roger Federer comanda con 20 - ma Rafael Nadal incombe a -2 : Rafael Nadal ha vinto il Roland Garros 2019, lo spagnolo ha sconfitto Dominic Thiem nella Finale andata in scena sulla terra battuta di Parigi e ha così alzato al cielo il trofeo per la dodicesima volta in carriera: mai nessuno nella storia, considerando anche le donne, si è imposto così tante volte in una prova dello Slam (battuto il record dell’australiana Margaret Smith-Court, 11 sigilli all’Australian Open). Il mancino di Manacor ...

Rafa Nadal vince per la 12esima volta il Roland Garros - Thiem battuto (ancora) in finale : Rafa Nadal sconfigge in quattro set Dominic Thiem (6-3 5-7 6-1 6-1) e vince per la dodicesima volta il Roland Garros. Nessun tennista ha mai vinto una prova dello Slam così tante volte. Per Nadal questo è il 18° torneo dello Slam vinto in carriera, meglio di lui ha fatto solo Roger Federer (20).Continua a leggere

Roland Garros 2019 - quanti soldi ha guadagnato Rafael Nadal vincendo il torneo? Cifra milionaria per il fuoriclasse : Rafael Nadal ha vinto il Roland Garros 2019, lo spagnolo ha sconfitto Dominic Thiem nella Finale andata in scena oggi sulla terra battuta di Parigi e ha così alzato al cielo il trofeo per la dodicesima volta in carriera. Il mancino di Manacor si è imposto con grande autorevolezza nella capitale francese, il secondo Slam della stagione ha il suo solito padrone che continua a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro nel torneo sul ...

Rafael Nadal ha vinto il Roland Garros - ancora : Per il tennista spagnolo è la dodicesima vittoria in dodici finali disputate negli ultimi quindici anni

Roland Garros 2019 - Rafael Nadal dominatore incontrastato. 12° trionfo - Thiem sconfitto in 4 set : La risposta di Dominic Thiem e Rafael Nadal si lascia cadere sulla terra rossa e comincia a piangere come se fosse la prima volta. Invece questa è la dodicesima, perchè Rafael Nadal è ancora il campione del Roland Garros, il diciottesimo Slam della carriera, dopo aver sconfitto in quattro set con il punteggio di 6-3 5-7 6-1 6-1 l’austriaco Dominic Thiem dopo tre ore di gioco. Una finale in cui lo spagnolo ha saputo gestire al meglio le ...

Mon Dieu Rafa! Nadal vince il 12° Roland Garros : solidità mentale e talento unico - Thiem si inchina al ‘King of Clay’ : Rafa Nadal vince il 12° Roland Garros della sua carriera battendo Dominic Thiem nella finale ‘remake’ della passata edizione: nessuno come il maiorchino, non solo a Parigi, ma nella storia di un singolo Slam Se stavate aspettando l’anno buono in cui il vincitore del Roland Garros non sarà Rafa Nadal, abbiamo una brutta notizia per voi: l’attesa continua. Dopo 3 ore di gioco, le braccia al cielo, le lacrime, il solito rotolarsi sulla terra ...

Roland Garros 2019 : è il giorno della finale maschile. Rafael Nadal carico contro i dubbi sul recupero di Dominic Thiem : Court Philippe Chatrier, Parigi, ore 15. L’appuntamento con la finale del Roland Garros, dopo una seconda settimana estremamente complicata, è arrivato. I protagonisti sono gli stessi di un anno fa: da una parte Rafael Nadal, dall’altra Dominic Thiem. I due giocatori hanno semplicemente confermato il loro status di migliori al mondo sulla terra rossa. Se per Nadal questo non sorprende, essendo il mancino di Manacor il più dominante ...

Tennis - John McEnroe : “I record di Roger Federer sono più impressionanti di quelli di Rafa Nadal” : Il 39esimo capitolo della saga tra Roger Federer e Rafael Nadal, che ieri ha vinto in tre set la semifinale del Roland Garros 2019 sullo svizzero, è stata anche l’occasione per un mito del Tennis come John McEnroe per analizzare i due fuoriclasse, il loro rapporto di forza ed i loro incredibili record. Come sempre il 60enne ex Tennista nato a Wiesbaden in Germania, ma newyorkese da sempre, non ha usato mezze misure per compiere le sue ...

Roland Garros 2019 - Rafael Nadal : “Un piacere giocare contro Federer. Sono contento della finale - è il torneo più importante” : Rafael Nadal ha letteralmente dominato l’attesissima semifinale del Roland Garros contro Roger Federer, imponendosi in tre rapidi set e chiudendo la contesa in poco più di due ore: tutto estremamente facile per lo spagnolo che ha liquidato lo svizzero con grande disinvoltura, non c’è stata partita sulla terra rossa di Parigi e così il mancino di Manacor ha fatto suo il 39esimo confronto contro il suo grande rivale. Il tennista ...