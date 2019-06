Mario Draghi | il suo ruolo | piano per fermare Matteo Salvini e Luigi Di Maio | retroscena

Minibot proposti dalla Lega - ministro Tria sta con Mario Draghi : “Da Economia girato un parere negativo” : Il Tesoro non voleva e non vuole i Minibot proposti dal Carroccio per pagare i debiti arretrati della pubblica amministrazione: bocciatura senza appello, con tanto di parere negativo scritto nero su bianco e con buona pace della Lega. Che non è rimasta sorpresa perché era già al corrente della posizione di via XX Settembre. Da Fukuoka, infatti, Giovanni Tria ha fatto sapere quello che, a suo dire, Salvini e Giorgetti già sapevano da tempo: ...

Il futuro che ci aspetta senza Mario Draghi a Francoforte : Quando arriverà la manovra "monstre" finirà anche il quantitative easing della Bce. E sul successore l'Italia avrà poca voce in capitolo

Elezioni europee - per il post c'è il piano di Berlusconi : 'Mario Draghi premier' : L'appuntamento con le Elezioni europee è sempre più vicino. C'è attesa per capire quale sarà il responso delle urne, perché offrirà diverse chiavi di lettura. La prima riguarderà l'indirizzo che prenderà l'Europa e se davvero il 2019 rappresenterà il momento in cui l'assemblea di Bruxelles acquisirà un indirizzo dettato da nuove correnti che si muovono in Europa: dai grillini in Italia ai gilet gialli in Francia, passando per l'escalation di ...

Silvio Berlusconi - la benedizione : "Mario Draghi in politica sarebbe solo un bene per l'Italia" : "Sì, sarebbe bene". Se si trovasse uno spazio di una certa autorevolezza nella politica italiana a Mario Draghi, quando terminerà il suo attuale mandato. Silvio Berlusconi, ospite di Stasera Italia su Rete 4, lancia il presidente uscente della Banca centrale europea nella politica italiana. Dice di

Mario Draghi agli studenti : “A chi vuole uscire dall’euro rispondete con una risata” : Il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, durante la premiazione del Generation Euro Students Awards, si è rivolto direttamente agli studenti: "Voi siete la prima generazione nata con l'euro. Quando sentite parlare chi vuole tornare alle vecchie monete, a voi viene solo da ridere. E io riderei con voi".Continua a leggere

Mario Draghi : "Non ho fatto piani per il futuro - vedremo" : “Non ho fatto piani di alcun tipo per il futuro, vedremo”. Lo ha dichiarato il presidente della Bce, Mario Draghi, rispondendo agli studenti coinvolti nell’iniziativa ‘Generation Euro Students’ Award’ che gli chiedevano dell’imminente fine del suo mandato.“Sono totalmente assorbito dal lavoro”, ha spiegato ancora Draghi, ricordando come alla fine della sua esperienza alla guida della Banca ...